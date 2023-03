Alte Antenne der ISS verglühte am Nachthimmel

In den vergangenen Tagen war ein besonderes Spektakel am Nachthimmel über Kalifornien zu beobachten. Ein ausgedientes Kommunikationsmodul der Internationalen Raumstation ISS ist beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglüht.

Ganze 40 Sekunden lang waren mehrere Feuerbälle zu sehen. In zahlreichen Social-Media-Postings wurde darüber spekuliert, was den Nachthimmel zum Leuchten brachte, bis ein Astrophysiker Licht ins Dunkel brachte.