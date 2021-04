Video zeigt dritten und längsten Flug des Mars-Hubschraubers

Auf einem von der US-Weltraumbehörde NASA veröffentlichten Video ist der bisher längste Flug von "Ingenuity" am Mars zu sehen.

Am Sonntag hob "Ingenuity" zum dritten Mal am Mars ab und absolvierte seinen bisher längsten Flug. Der Mars-Hubschrauber stieg 5 Meter in die Luft und legte eine Distanz von 50 Metern zurück. Dabei erreichte er eine Höchstgeschwindigkeit von 2 Metern pro Sekunde.

In der Nacht auf Montag veröffentlichte die NAS ein Video des Fluges. Aufgenommen wurde es mit einer Kamera des "Perseverance"-Rovers. Zu sehen ist, wie "Ingenuity abhebt und aus dem Sichtfeld der Kamera fliegt. Nach einiger Zeit kehrt er zurück und landet etwa 50 Sekunden nach dem Abheben.