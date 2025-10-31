Mathematiker beweisen, dass wir in keiner Computersimulation leben

Laut Simulationshypothese existieren wir gar nicht wirklich, sondern sind nur Teil eines Computerprogramms. Das kann nicht stimmen.

Computerchips werden immer besser und sind in einigen Jahren vielleicht so gut, dass wir mit ihnen eine extrem detailreiche Welt simulieren können. In dieser Welt würden Menschen leben, die ein eigenes Bewusstsein entwickeln, (simulierte) Computerchips herstellen und selbst wiederum eine detailreiche Welt simulieren könnten. Diese Kette könnte immer so weitergehen, wodurch es mehr simulierte Menschen geben würde, als "echte" Menschen. Womöglich sind wir bereits irgendwo in dieser Kette und merken es gar nicht. Anhänger der Simulationshypothese finden das realistisch. Ihr berühmteste Anhänger, Elon Musk, hat darüber etwa in einem Joe-Rogan-Podcast gesprochen (ab Minute 43):

Zwei Forscher der kanadischen University of British Columbia haben nun allerdings bewiesen, dass unser Universum die echte Welt ist und wir nicht nur irgendwelche Nebendarsteller in einem Alien-Videospiel sind. Unsere Realität ist nämlich so aufgebaut, dass sie kein Computer jemals simulieren könnte. Algorithmen können echte Welt nicht darstellen In ihrer Schlussfolgerung beziehen sie sich u.a. auf einen österreichisch-ungarischen Mathematiker, Kurt Gödel (1906 - 1978). Gödel veröffentlichte 1931 einen der wichtigsten Sätze der modernen Logik, den Gödelschen Unvollständigkeitssatz. Dieser sagt im Prinzip, dass sich in jedem System, das sich durch mathematische Aussagen beweisen lässt, Aussagen gibt, die sich weder beweisen noch belegen lassen. Kein System kann zudem gleichzeitig vollständig und widerspruchsfrei sein. Ist es vollständig, gibt es unweigerlich Widersprüche. Gibt es keine Widersprüche, ist es nicht vollständig. ➤ Mehr lesen: Forscher prüfen ob Universum nur simuliert ist Da Computersysteme auf mathematische Algorithmen angewiesen sind, um eine Welt zu simulieren, könne diese Simulation ebenfalls nur unvollständig oder widersprüchlich sein.