Grund gefunden: Deswegen sind Bärtierchen fast unzerstörbar

Wenn die Umgebung unwirtliche Zustände annimmt, können die Tierchen ihren Stoffwechsel quasi pausieren , sich auf ein Drittel ihrer Größe zusammenschrumpfen und in eine Art Totenstarre übergehen.

Die achtbeinigen Bärtierchen , auch bekannt als Wasserbären oder Tardigrades , sind in der Regel weniger als einen Millimeter groß und haben eine einzigartige Anpassungsfähig an Sauerstoffentzug, langanhaltende Trockenheit, Wasser mit hohem Salzgehalt und extremer Kälte.

Bärtierchen schauen nicht nur außerirdisch aus, ihre Fähigkeiten könnten man ebenso als außerirdisch beschreiben. Diese Spezies ist nämlich nahezu unzerstörbar. Wasserbären können Temperaturen von bis zu -273 Grad Celsius ebenso nichts anhaben wie ein Vakuum . Sie können in mehrere Monate eingefroren im arktischen Eis genauso gut überleben wie einen ungeschützten Aufenthalt im All .

Wird die Umgebung wieder lebensfreundlicher, beginnt der Stoffwechsel wieder normal zu arbeiten und die Bärtierchen erwachen praktisch wieder zum Leben. Welche Mechanismen den Übergang triggern, sodass die Tierchen von einem Status in den anderen wechseln können, war bislang ein Rätsel.

Nun ist es einem Forschungsteam der University of North Carolina at Chapel Hill und der Marshall University in West Virginia gelungen, die Geheimnisse dieses biologischen Prozesses zu enthüllen. Dabei wurden Bärtierchen einer Temperatur von -80 Grad Celsius ausgesetzt, sowie einer hohen Wasserstoffperoxidkonzentration, einem hohen Salz- und Zuckergehalt.

