Wie KMU leicht erkennen, wo sie Wasser sparen können

Österreichs Industrie verbraucht im Jahr 1,5 Milliarden Kubikmeter Trinkwasser - in etwa 2-mal die Menge, die der Wörthersee fasst. Angesichts des Klimawandels ist es notwendig, den Wasserverbrauch in Unternehmen genauer im Auge zu behalten. Wasser ist für Industrie und Gewerbe oftmals ein wichtiger Standort- und Produktionsfaktor, da neben ökologischen Aspekten vor allem Ver- und Entsorgungskosten von Prozess- und Reinigungswasser entstehen. Auf EU-Ebene werden derzeit Regeln erarbeitet, die Firmen künftig dazu verpflichten könnten, einen Audit - d.h. eine Überprüfung - ihres Wasserverbrauchs durchzuführen.

Lebensmittel und Metall

"Unternehmen, die besonders viel Wasser verbrauchen, gibt es u.a. in der Lebensmittelindustrie oder der metallverarbeitenden Industrie", erklärt Christian Platzer von AEE INTEC. Um ein Auto herzustellen, sind etwa 400.000 Liter Wasser erforderlich. "Jedes Metallteil am Auto muss etwa einen Korrosionsschutz erhalten. Bauteile werden dafür in Bädern oberflächenbehandelt und müssen danach abgespült werden." iWaterCheck zielt darauf ab, die Verwendung von Wasser in Unternehmen zu analysieren, Verbesserungspotenziale aufzuzeigen und die Recyclingquote zu steigern.

"Wenn man sich die Wasser- und Abwasserflüsse in Unternehmen ansieht, ist das wie ein verzweigtes Spinnennetz. Wir wollen mathematische Algorithmen entwickeln, um aufzuzeigen, wo es Sinn macht, Wasserströme prozessübergreifend zu verknüpfen und Wasserkreisläufe zu schließen. D.h. etwa den Wasserabfall eines Spülbeckens aufzubereiten und anderswo neuerlich als Reinigungsmittel zu verwenden", meint Platzer. Ein Beispiel aus der Lebensmittelindustrie: "In Molkereien kann bei der Reinigung von großen Kesseln zur Käseerzeugung nach jedem Produktionsschritt eine dreistufige Reinigung durchgeführt werden. Dabei wird gering verschmutztes Wasser 2-mal verwendet und durch die gezielte Wasseraufbringung direkt im Kessel eine bedeutende Menge an Wasser eingespart."

Bessere Technologien

Beim iWaterCheck wird auch überprüft, welche Technologien etwa bei der Wasseraufbereitung zum Einsatz kommen. Nach Möglichkeit werden dann auch Alternativen vorgeschlagen, um die Effizienz zu steigern - etwas, das bei anderen verbreiteten Audit-Verfahren weniger berücksichtigt wird. "Wir entwickeln eine Datenbank mit besonders geeigneten Technologien, auf die der Algorithmus zugreift", erklärt Platzer. In der Datenbank ist genau verzeichnet, welche Technologien sich für welche Anwendungen eignen."

Ein Beispiel für solch eine neue Aufbereitungstechnologie sei das Membrandestillationsverfahren, das CO2-neutral mit Abwärme betrieben werden kann. Dieses wird etwa bei der Leiterplattenherstellung des steirischen Unternehmens AT&S eingesetzt. "Die Leiterplatten werden in einem Galvanikbad vergoldet. Mit dem Spülwasser geht viel dieser wertvollen Goldbadflüssigkeit verloren. Durch das Membrandestillationsverfahren kann das Gold wieder in den Prozess rückgeführt werden und auch das gereinigte Spülwasser kann man neuerlich verwenden. Man schlägt 2 Fliegen mit einer Klatsche. Der wertvolle Rohstoff wird zurückgewonnen und der Wasserkreislauf geschlossen."

Einheitliches Regelwerk

Um das neue Audit-Verfahren zu entwickeln, werden im Projekt iWaterCheck drei Fallstudien bei Unternehmen durchgeführt. "Die Idee ist es, Beratern und Sachverständigen am Ende einen Leitfaden zu bieten, um Wasseraudits effizient durchführen zu können. Dazu gibt es derzeit kein einheitliches Regelwerk", sagt Platzer. Das neue Verfahren soll jedenfalls für KMU wesentlich leistbarer als bisherige Audits sein. Anvisiert wird hier eine Größenordnung von ein paar tausend Euro. Ein Fernziel sei es, die gewonnenen Erkenntnisse auf einer Web-Plattform zugänglich zu machen und Unternehmen einen unkomplizierten Schnelltest zu ermöglichen - das wäre allerdings ein Fall für ein Nachfolgeprojekt.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer redaktionellen Kooperation zwischen futurezone und ACR.