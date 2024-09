Winzige Schwarze Löcher könnten durch unser Sonnensystem rasen

Bereits in den 70er-Jahren kam die Theorie auf, dass Dunkle Materie aus mikroskopisch kleinen Schwarzen Löchern besteht, die in der ersten Sekunde nach dem Urknall entstanden sind. Diese Theorie konnte bislang allerdings noch nicht geprüft werden, obwohl solche Schwarzen Löcher relativ häufig vorkommen müssten. Diese Gravitationszwerge müssten mindestens einmal im Jahrzehnt durch unser Sonnensystem brausen.

So ein Vorbeiflug wirkt sich auch auf die Planeten aus, deren Umlaufbahn dadurch ins Wanken gebracht wird. Und diese Abweichung könne man heutzutage tatsächlich messen. "Wissenschaftler wissen die Entfernung zwischen Erde und Mars mit einer Genauigkeit von etwa 10 Zentimetern", sagt Studienautor David Kaiser in einer Aussendung. "Wir nutzen diesen bereits genau vermessenen Bereich des Weltraums, um nach einem kleinen Effekt zu suchen."

So klein wie ein einzelnes Atom

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schwarzen Löchern entstanden die Mini-Löcher nicht durch den Kollaps alter Sterne, sondern durch dichte Gasansammlungen im frühen Universum. Diese Gasblasen kollabierten und formten mehrere mikroskopische Schwarze Löcher, die sich im ganzen Universum verteilten. Diese Löcher können so klein wie ein einzelnes Atom und so schwer wie die größten Asteroiden (also Hunderte Billiarden Tonnen) sein.