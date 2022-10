Eine Zentralheizung für den Bienenstock

Bisher werden die Parasiten primär mit chemischen Mitteln wie Ameisensäure bekämpft. „Das sind zwar organische Säuren, trotzdem sind es Gifte, mit denen Bienen behandelt werden“, sagt er. Bei dieser Methode nehmen Imker*innen automatisch in Kauf, dass nicht nur die Milbe, sondern auch ein gewisser Anteil an Bienen stirbt.

Im Bienenstock ist es geschäftig. Dort legen die Arbeiterinnen Futtervorräte für den Winter an, pflegen die Brut und bauen Waben. In ihrem Zuhause treiben aber schädliche Eindringlinge ihr Unwesen.

Die Heizschicht wird mit Wachs überzogen. „Am Ende entsteht eine sogenannte Mittelwand, die von außen wie eine herkömmliche Wabe aussieht“. An dieser werden Trägerclips für die Stromübertragung angebracht.

Laut Hannes Scheiber, ebenfalls Techniker bei Youbee, bringe das System 2 Vorteile. Einerseits sterben mit dem Verfahren keine Bienen, andererseits fördere sie ihre Gesundheit sogar. Das begünstigt in weiterer Folge eine deutlich größere Honigernte. Außerdem entstehen im Bienenstock keine Wärme-Hotspots, denn Bereiche mit geringer thermischer Masse werden gleich stark aufgeheizt wie jene mit hoher, etwa Honig oder Brut.

Gearbeitet werde mit Niederspannung, sodass Imker*innen während der Behandlung ihre Kästen kontrollieren und etwa das Wohlergehen der Königin überwachen können. Der Strom kann aus unterschiedlichen Quellen bezogen werden. „Wenn ein Stromnetz in der Nähe ist, kann man das System über einen Transformator in Betrieb nehmen. Wenn keines vorhanden ist, können Batterien eingesetzt werden“, so Breinl. „Wir bieten aber auch die Variante mit Solardach an“.

Mindestens 4 Mal im Jahr

Ein Behandlungszyklus dauert 2 bis 3 Stunden, der Stromverbrauch beträgt dabei 50 Watt. „Pro Behandlungszyklus werden 80 bis 90 Prozent der in der Brut befindlichen Milben abgetötet“, so Breinl. Empfehlenswert sei die Behandlung mindestens 4 Mal im Jahr. „Das kann ein Imker aber je nach Befall selbst bestimmen“, so Breinl. Da eine Brutperiode 2 Wochen dauere und erst in der neuen Brut die nächste Milbe stecke, könne die Behandlung grundsätzlich alle 2 Wochen wiederholt werden.