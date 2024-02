Genetisch veränderte Zimmerpflanze leuchtet im Dunkeln

Die "Firefly Petunia" wurde mit Pilz-DNA so gezüchtet. Jetzt darf sie in den USA offiziell verkauft werden.

Das US-Start-up Light Bio hat eine Zimmerpflanze gezüchtet, die auch als Nachtlicht funktioniert. Ihre " Firefly Petunia " wurde mit Pilz-DNA genetisch so verändert, dass sie leuchtet.

Die Methode soll die Biolumineszenz von mehreren Pflanzenarten um das 100-fache verstärken. Sie leuchten damit stark genug, um mit bloßem Auge wahrgenommen zu werden. Das erklären die Forscher*innen des Start-ups in einer zugehörigen Studie, die im Fachmagazin Nature Methods erschien.

Kaffeesäure sorgt für dauerhafte Biolumineszenz

Dafür forschten die Wissenschaftler*innen zuerst an Tabakpflanzen, da diese einfach zu manipulieren sind und schnell wachsen. Der Schlüssel dafür ist das Enzym Kaffeesäure, das in Pilzen und im in Zellwänden von Pflanzen enthaltenen Lignin vorkommt.

In Pilzen wird es zuerst zu Luciferin umgewandelt, das oxidiert. Dabei entsteht ein Photon und die Pflanze leuchtet. Das oxidierte Molekül wird dann wieder in Kaffeesäure umgewandelt, und der Prozess beginnt von neuem. Alle Teile der Pflanze leuchten grün, die Blüten sind dabei besonders leuchtstark.