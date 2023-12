Elektrisch stimulierte "Erde" lässt Pflanzen schneller wachsen

In Hydrokulturen können Pflanzen ohne Erde wachsen - sie brauchen nur Wasser, Nährstoffe und ein Substrat, an dem sie sich festhalten können. Mit solchen Kulturen können viele Pflanzen auf kleinem Raum angebaut werden, weil man sie auch vertikal anpflanzen kann. Schwedische Forscherinnen haben dieses System nun weiter verbessert, indem sie das Pflanzenwachstum signifikant beschleunigt haben.

Neues Substrat entwickelt

Eleni Stavrinidou und Alexandra Sandehn von der Universität Linköping entwickelten dafür ein neues Substrat, durch das die Pflanzen - in ihrem Fall Gerste - um bis zu 50 Prozent schneller wuchs. Das Besondere daran: Die eSoil, so der Name des Substrats, wird leicht unter Strom gesetzt, um das Pflanzenwachstum anzuregen.