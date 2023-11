Zoom-Fatigue: Warum uns Videokonferenzen so müde machen

Wir schreiben das Jahr 2020. Das Coronavirus grassiert. Schulen und Unis schließen. Kinder und Studierende werden online zu Hause unterrichtet. Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter ins Homeoffice. Besprechungen finden online statt. Unter Freunden trifft man sich abends im Videochat. Onlinemeetings sind plötzlich Dreh- und Angelpunkt zwischenmenschlicher Kommunikation.

Die Pandemie ist inzwischen abgeflaut. Videokonferenzen sind – vor allem im beruflichen Kontext – geblieben. Was auch geblieben ist: Das Gefühl, dass Onlinemeetings anstrengender sind als das persönliche Gespräch. Zoom-Fatigue wird dieses Phänomen in Anlehnung an den Marktführer im Geschäftsbereich oft genannt. International wird seit Pandemie-Beginn intensiv dazu geforscht. Auch in Österreich.

Anstrengung zeigt sich in Gehirn- und Herzmessungen

"Die bisherigen Studien zum Thema basieren fast ausschließlich auf Befragungen – etwa von Studierenden oder Arbeitnehmern", sagt René Riedl von der FH OÖ, der zusammen mit Gernot Müller-Putz von der TU Graz eine neue Studie dazu vorgestellt hat. Das Besondere: "Wir konnten die Ermattung erstmals auch durch neurophysiologische, also objektive, Messungen nachweisen", erzählt Riedl, der die Wirkungen digitaler Technologien auf Menschen erforscht. Er erklärt, wie sein Team die Anstrengungen während Onlinekonferenzen gemessen hat.

Man warf einen Blick ins Hirn – und aufs Herz: Für Ersteres wurde die Elektroenzephalografie genutzt, um Hirnströme aufzuzeichnen. "An den Mustern, die sich dabei zeigen, lassen sich Erschöpfungszustände ablesen." Daten zur Herztätigkeit lieferte die Elektrokardiografie. "Wenn wir uns durch den Tag bewegen, verändern sich bei gesunden Menschen die zeitlichen Abstände zwischen den Herzschlägen, um die unterschiedlichen Versorgungsanforderungen des Körpers abzudecken – die Herzratenvariabilität steigt an." Ermüden Gehirn und Körper, verändert sich die Herzratenvariabilität.

Zur Datengewinnung stattete man Studierende mit Sensoren an Kopf und Brustkorb aus – und ließ sie einer 50-minütigen Vorlesung lauschen. Einerseits via Videocall, andererseits im Präsenz-Unterricht. "Wir haben eindeutig gesehen, dass die Menschen in der Videovorlesung schneller ermüdeten." Diese Daten deckten sich mit den Selbstauskünften der Probanden zu ihrem Energielevel. "In Summe ist das ein starker Beleg für die Videokonferenz-Fatigue – schon nach 50 Minuten."

