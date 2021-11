Vorarlberger entwickeln autonomen Bagger

Nichts weniger als die Baubranche revolutionieren wollen drei junge Vorarlberger. Begonnen haben sie damit schon in der Schule. Vor mittlerweile fast 4 Jahren, damals waren Ralf Pfefferkorn, Raphael Ott und Bernhard Gantner noch Schüler in der HTL in Rankweil, hatten sie die Idee, Bagger selbstständig - ohne Fahrer - buddeln zu lassen. Eine erfolgreiche Demonstration eines frühen Prototyps eines autonomen Baggers, zahlreiche Preise und eine Unternehmensgründung später sind sie ihrem Ziel jetzt einen Schritt nähergekommen.

Das von den jungen Tüftlern im vergangenen Jahr gegründete Start-up Sodex verkündet die erste Finanzspritze. Die Shpock-Gründer*innen Armin Strbac und Katharina Klausberger, die das Sodex-Team bei der TV-Show "2 Minuten, 2 Mentoren" kennenlernte, steigen bei dem Unternehmen ein. Gemeinsam mit Förderungen der Förderbank Austria Wirtschaftsservice (aws) und einer Unterstützung durch die API-Stiftung hat das Unternehmen jetzt eine mittlere sechsstellige Summe für den Markteinstieg zur Verfügung.

Digitalisierungslösung für die Baustelle

Bereits im Jänner will Sodex sein erstes Produkt präsentieren. Auf der Zukunftskonferenz BAM (Bits and Machines) auf dem Coreum-Gelände im deutschen Stockstadt am Rhein solleine Digitalisierungslösung für die Baustelle vorgestellt werden.

Damit sollen routinemäßige Arbeitsabläufe im Bereich der Verwaltung automatisiert werden können, sagt Gründer Pfefferkorn zur futurezone. Weitere Details will er noch nicht verraten.

Autonome Baumaschinen

An ihrem aus Sensoren und Software bestehendes Aufrüstkit, mit dem Bagger modellunabhängig zu autonomen Baumaschinen umgerüstet werden können, arbeitet das Start-up weiter. Vor 2 Jahren wurde mit einem frühen Prototyp erstmals ein Aushub getätigt.