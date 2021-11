Mikroben statt Chemikalien in der Landwirtschaft

Das Start-up Ensemo hat ein Verfahren entwickelt, mit dem Mikroorganismen effizient in Saatkörner eingebracht werden können.

Dabei werden Mikroorganismen in das Saatgut injiziert. "Das Korn wird mit einem dünnem Schnitt von 0,25 Millimeter aufgeschnitten. Nachdem die Mikroorganismen eingebracht wurden, wird es wieder verschlossen. "Die Mikroben sind von der Umwelt abgekapselt und geschützt und können mit der Pflanze mitwachsen", erläutert Mitter.

Chemikalien in Düngemittel können sich nachteilig auf Böden und Gewässer auswirken. Darüber hinaus ist die Herstellung von synthetischem Dünger sehr energieaufwendig. Eine umweltfreundlche Alternative zu Agrochemikalien bieten Mikroorganismen , die etwa Stickstoff und Phosphor für die Pflanze verfügbar machen. Die Mikroben mit der Pflanze zu verbinden, ist aber nicht so einfach.

Entwickelt wurde die SeedJection-Methode von den beiden am Austrian Institute of Technology AIT. Dort wurde auch ein Labordemonstrator gebaut und Tests durchgeführt. Mitter und Pfaffenbichler gründeten das Start-up im vergangenen Jahr schließlich aus: "Das ist der beste Weg, um die Technik in den Markt zu bringen", sagen die Gründer*innen.

Viele Einsatzmöglichkeiten

Grundsätzlich sei die Methode nicht auf bestimmte Funktionen beschränkt, sagt Mitter. Mit Mikroorganismen könnten alle möglichen Aktivitäten in die Samen eingebracht werden. Das reiche von der Düngerschiene und Nährstoffen bis zum Schutz vor Krankheitserregern. Dabei würden ausschließlich natürliche Bakterien ins Saatgut eingebracht die "aus dem Feld kommen", betont die Mikrobiologin. "Das hat nichts mit Genmanipulation zu tun, wir bringen auch keine artifiziellen Sachen ein."

Die Methode sei auch eine Chance Mikroorganismen großflächig in der konventionellen Landwirtschaft unterzubringen, sagt Mitter. Dabei würden auch restriktive Vorgaben und zunehmende Einschränkungen für Düngemittel helfen.

Feldversuche

Bei Feldversuchen mit Samen, in die Mikroorganismen injiziert wurden, arbeitet das Start-up bereits mit einem großen Saatgutproduzenten zusammen. Bearbeitet werden dabei Mais- und Sojasamen. Das habe einen technischen Grund, erklärt Pfaffenbichler: "Das Saatgut ist in der Größe relativ gleichmäßig und kann gut in der Maschine verarbeitet werden."