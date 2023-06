Fusionsenergie: Diese 8 Start-ups bekommen Geld von der US-Regierung

Das US-Energieministerium (DOE) hat angekündigt , 46 Millionen US-Dollar in die Weiterentwicklung von Kernfusionskraftwerken zu investieren. Die US-Regierung unter Präsident Joe Biden erhofft sich, durch ein gemeinsames Vorgehen mit Privatunternehmen eine neue, klimaschonende Energiequelle zu eröffnen.

Acht Auserwählte

8 Unternehmen aus 7 verschiedenen US-Bundesstaaten wurden laut The Verge auserwählt, um die 46 Millionen Dollar über 18 Monate für ihre Projekte zu erhalten. Das gemeinsame Ziel ist es, innerhalb von 5 bis 10 Jahren ein Fusionskraftwerk zu entwickeln. Parallel dazu ist die USA bereits Mitglied im Projekt ITER. Der bisher größte Kernfusionsreaktor wird derzeit mit Unterstützung einer Vielzahl von Staaten in Frankreich errichtet.

ARC-Reaktor

Zu den 8 vom DOE auserkorenen US-Unternehmen, die nun von der Regierung Geld erhalten, zählt Commonwealth Fusion Systems. Das Spin-Off des Massachusetts Institute of Technology (MIT) aus Cambridge, Massachusetts, will einen kompakten ARC-Reaktor (Anspielung auf den Superhelden Tony Stark alias "Iron Man") bauen, der 3 Mal soviel Energie erzeugen soll, wie hineingesteckt wird. Der Reaktor soll ein klassisches Tokamak-Design aufweisen, also Donut-förmig aussehen.

Trägheitsfusion mit Laser

Focused Energy aus Austin, Texas, ist ein deutsch-amerikanisches Start-up, das ein Spin-Off der TU Darmstadt ist. Seine Aktivitäten sind auf Trägheitsfusion mittels Laser fokussiert. Das Unternehmen arbeitet eng mit der National Ignition Facility (NIF) des Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien zusammen, die im Dezember 2022 einen Durchbruch bei der Trägheitsfusion feierte. Dabei wurde erstmals ein Energieplus aus einer Fusionsreaktion erreicht.

➤ Mehr lesen: Meilenstein in der Kernfusion: Was der Durchbruch bedeutet