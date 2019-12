Kremser Start-up entwickelt die weltweit erste fühlende Beinprothese

Kompetenzzentren für Betroffene

Aktuell bereitet Saphenus gerade eine großangelegte klinische Studie vor, als Teil eines Forschungsprojektes mit der AUVA, bei der auch die Sensorik der oberen Gliedmaßen erforscht werden soll. "Finger, Hände und Arme haben noch einmal eine andere Komplexität. Wir wollen uns aber im Bereich der Sensorik eine Art Leadership verschaffen und unser Know-how entsprechend ausbauen", so der Start-up-Gründer.

Darüber hinaus hat Saphenus in Murnau, in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, in Innsbruck sowie in Brixen in Südtirol ein Kompetenzzentrum errichtet. Betroffene können sich dort melden. Außerdem wurden neben dem Unternehmenssitz in Krems auch Niederlassungen in Wien und Graz eröffnet. Derzeit ist noch der Zulassungsprozess für die fühlende Prothese in Europa im Gang. Die Zulassungen für die USA und andere Länder wolle man demnächst angehen.