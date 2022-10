Linzer Start-up 7Lytix erhält 7-stelligen Finanzierungsbetrag

Das oberösterreichische Unternehmen will das Geld für die internationale Expansion nutzen.

Mit der Finanzierung soll der Produkt-Launch des Start-ups auf internationalen Märkten ermöglicht werden, wie es in einer Aussendung heißt.

Prognose-Software mit künstlicher Intelligenz

Unter Einbeziehung großer Datenmengen und mithilfe von künstlicher Intelligenz erstelle die Software von 7Lytix treffsichere Prognosen, aus denen Handlungs- und Verbesserungsoptionen für Unternehmen abgeleitet werden können. "Das reicht vom Bestellmanagement über voraussichtliches Kundenverhalten bis hin zu Wartungszyklen und noch viel weiter", wird Gründer und CEO Franziskos Kyriakopoulos in der Aussendung zitiert.

"Konkret bedeutet das: Unsere Software kann zum Beispiel voraussagen, wie viele Semmeln in welcher Lebensmittelfiliale in welcher Woche voraussichtlich gekauft werden oder wann der richtige Zeitpunkt ist, Maschinen oder Anlagen zu warten, bevor sie kaputt gehen und Stehzeiten entstehen", so Kyriakopoulos.