Digitale Baustelle aus Vorarlberg gewinnt deutschen Start-up-Preis

Vergangene Woche gewann das Team aus dem Vorarlberger Rankweil beim Construction Equipment Forum in Berlin den Start-up Award. Seit Anfang Oktober arbeitet Sodex im Rahmen einer Digitalisierungschallenge für den Bahnbau auch mit der Deutschen Bahn zusammen.

Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und ist seit vergangenen März mit einer Lösung am Markt, die Geländevermessung auf Baustellen und die Dokumentation von Arbeitsschritten fast vollständig automatisiert.

Digitaler Zwilling

Dazu werden Laser- und Kamerasensoren an Baumaschinen angebracht, mit deren Hilfe automatisch ein digitaler Zwilling der Baustelle erstellt wird.

Aufsehen erregten die Gründer Ralf Pfefferkorn, Raphael Ott und Bernhard Gantner bereits als Schüler an der HTL in Rankweil. Im Rahmen einer Maturarbeit demonstrierten sie den frühen Prototyp eines autonomen Baggers. An dem tüftelt das Team weiter. In 3 bis 4 Jahren soll die Entwicklung abgeschlossen sein.