Vorarlberger Start-up vermisst Baustellen automatisch

Das Vorarlberger Start-up Sodex hat es sich auf die Fahnen geschrieben Baustellen zu digitalisieren. An einem autonomen Bagger arbeitet man seit einigen Jahren. Jetzt hat das Unternehmen eine Lösung präsentiert, mit der die Geländevermessung auf Baustellen und die Dokumentation von Arbeitsschritten fast vollständig automatisiert werden kann.

Dazu werden Laser- und Kamerasensoren an Baumaschinen angebracht, mit deren Hilfe automatisch ein 3D-Modell des Geländes erstellt wird. 38 Millionen Messpunkte pro Minute sorgen dafür, dass auch kleinste Details in die dreidimensionale Nachbildung einfließen.

Da die Vermessung der Baustelle kontinuierlich erfolgt, lassen sich Arbeitsschritte an der Baustelle und Veränderungen am Gelände mit der SDX-4D-Vision genannten Lösung detailliert dokumentieren und in ihrem zeitlichen Verlauf nachvollziehen.

Schnappschüsse des Bauvorgangs

Dazu können auch Zeitabstände defniert werden, zu denen Schnappschüsse gespeichert werden. Ergänzend dazu werden auch Bilder der Arbeitsumgebung erfasst. "Wir können das Gelände zu jedem Zeitpunkt anzeigen", sagt Sodex-Mitgründer Raphael Ott zur futurezone.

Daneben hilft das System des Vorarlberger Unternehmens vor allem bei der Abrechnung. Baggerfahrer*innen können etwa auswählen, welche Art von Material bewegt wird. Das System errechnet dann das bewegte Volumen der jeweiligen Materialklasse. Die Daten können exportiert und in gängigen Abrechnungsprogrammen weiter verarbeitet werden.

Neben der Kamera, die den Arbeitsbereich aufnimmt, dem unter dem Arm des Baggers verbauten Laserscanner und einer Computereinheit, die die Daten der Sensoren erfasst und speichert, beinhaltet das System auch ein Tablet, auf dem die Daten im Fahrerhaus ausgegeben werden.