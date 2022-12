Speedinvest sammelt halbe Milliarde für Tech-Investitionen ein

Beim österreichischen Start-up-Investor Speedinvest ist man stets auf der Suche nach dem nächsten Einhorn - also jenen Unternehmen, die mehr als eine Milliarde Euro wert sind. Um dem nachzugehen, hat der Wiener Investor 300 Millionen Euro frisches Kapital für seinen neuesten Fonds "Speedinvest 4" eingesammelt. Davon sollen vor allem Tech-Start-ups in der Frühphase profitieren.

Weitere 200 Millionen Euro hat der Investor für Folgeinvestitionen in bereits bestehende Unternehmen des Speedinvest-Portfolios zur Verfügung. Dazu kommen 80 Millionen Euro, die exklusiv in den Bereich “Climate and Industry” investiert werden. Letzteres Paket wurde allerdings bereits Anfang des Jahres geschnürt.

100 weitere Unternehmen im Portfolio geplant

Das Portfolio von Speedinvest umfasst derzeit rund 250 Unternehmen, darunter auch 6 Unicorns wie etwa das Wiener Kryptounternehmen Bitpanda oder die Nachhilfeplattform GoStudent. Mit dem neuen Flaggschiff-Fonds sollen 100 weitere Unternehmen dazukommen.