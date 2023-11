Burgenländische Gründer präsentierten sich bei StartUp-Lounge

Die Wirtschaftsagentur Burgenland lud am Donnerstagabend zur StartUp Burgenland-Lounge ins Filmquartier Wien ein.

Am Donnerstagabend wurde " 3 Jahre StartUp Burgenland" gefeiert - eine Initiative, die Jungunternehmer*innen bei der Gründung hilft. Die Gründer*innen bekommen dabei 12 Monate lang Unterstützung in Form von Beratung, Weiterbildung, Netzwerken und Finanzierung im Rahmen des sogenannten " Incubator" . Konkret handelt es sich dabei um 10.000 Euro Startkapital sowie Leistungen im Wert von 50.000 Euro .

Auch nach der Gründung besteht die Möglichkeit, von der Wirtschaftsagentur betreut zu werden. Im achtmonatigen “Accelerator”-Programm werden die Teilnehmer*innen auf den Markteintritt vorbereitet. Intensives Coaching, PR-Arbeit und Finanzierung bis zum Break-Even sind hier die Schwerpunkte. Die Wirtschaftsagentur Burgenland bietet hierfür Finanzierungen von bis zu 400.000 Euro an.

Rainer Svacinka, Geschäftsführer von EM PLUS.

SHION ist ein aktives Akustiksystem . Es funktioniert wie Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung , jedoch für Räume . Während Außengeräusche effektiv reduziert werden, kann der Klang in der „akustischen Blase“ verschiedenen Bedürfnissen angepasst werden. Vor allem in Großraumbüros und Meetingräumen kann das System unangenehme Geräuschkulissen verbessern . Der Klang kann dabei auf einen Punkt konzentriert werden, beispielsweise auf eine sprechende Person im Meeting oder im gesamten Raum als „Surround Sound“ verteilt werden.

Das junge Unternehmen PropX schafft virtuelle 3D-Welten noch nicht gebauter Immobilien , wodurch eine realitätsnahe Erfahrung ermöglicht wird. Interessent*innen können ihr potenzielles Zuhause wie in einem Computerspiel erkunden. Durch maßstabsgetreue, virtuelle Nachbauten können Käufer*innen und Mieter*innen eine realistische Vorstellung ihrer zukünftigen Immobilie gewinnen. Damit soll es zu schnelleren Abschlüssen und zu einem um circa acht Prozent höheren Verkaufspreis für die Projektentwickler*innen kommen.

SPIXNET

Spixnet bietet eine hochspezialisierte E-Mail-Security-Lösung mit einer geräte- und plattformunabhängigen E-Mail-Transport- und Inhaltsverschlüsselung an. Das StartUp konzentriert sich auf den Schutz von klein- und mittelständischen Unternehmen vor unbefugtem Zugriff, Mitlesen und Erpresser-Software. In weniger als 30 Minuten können Unternehmen mithilfe von SPIXNET ihre E-Mail-Systeme vor Angriffen schützen lassen.

Alumni

Auch Programmteilnehmer*innen der vergangenen Jahre präsentierten sich bei der StartUp-Lounge.

PERIGEE

Perigee bringt digitalaffine Spender*innen und Hilfsorganisationen online zusammen. Mittels künstlicher Intelligenz werden neue Zielgruppen sozialer oder humanitärer Katastrophen identifiziert und direkt angesprochen.

VitaBlick

VitaBlick steigert die Lebensqualität von Senior*innen, indem sie mittels virtueller Realität wieder an vertraute Orte zurückkehren können. Speziell an die Zielgruppe angepasste VR-Brillen erlauben einen Rundgang durch die gewünschte Region in Form von 360°-Videos.