Feststoffbatterien und sichere E-Mails: Neuzugänge bei Start-up Burgenland

Das Start-up Shion hat ein Geräuschunterdrückungssystem entwickelt, das in Räumen funktioniert. Außengeräusche werden effektiv reduziert, der Klang in Räumen kann verschiedenen Bedürfnissen angepasst werden. So kann er etwa in Großraumbüros oder Meetingräumen auf einen Punkt konzentriert oder im gesamten Raum verteilt werden. In großen Arbeitsräumen können durch die "akustischen Blasen" etwa vertrauliche Gespräche ermöglicht werden.