StartUp Burgenland feiert 3-jähriges Bestehen

Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann unterstreicht bei einer Pressekonferenz am Freitag in Güssing die Bedeutung von StartUp Burgenland: “Investitionen in die langfristige Werthaltigkeit des Wirtschaftsstandorts Burgenland stehen im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Unser Ziel ist es, einen volkswirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen, der sowohl auf regionaler als auch gesellschaftlicher Ebene einen großen Stellenwert hat. Wir möchten das Burgenland als Innovationsstandort weiter festigen und noch attraktiver machen“.

Die Wirtschaftsagentur Burgenland zieht nach 3 Jahren Start-Up-Programm Bilanz. Ein erster Meilenstein der Initiative war die Eröffnung des Start-up Centers Südhub in Güssing zu Beginn des Jahres 2021 . Es folgte die erstmalige Durchführung des Accelerator -Programms . Die Zusammenarbeit mit accent , dem Hightech-Inkubator (also einer Einrichtung, die Start-ups auf dem gesamten Weg der Gründung unterstützen) des Landes Niederösterreich, und die Anerkennung als AplusB Center (vom österreichischen Inkubatoren-Netzwerk ) stärken die Position des Burgenlands als Innovationsstandort nachhaltig.

Finanzierungsmöglichkeiten

Die Wirtschaftsagentur Burgenland hat seit September 2020 insgesamt 2,9 Mio. Euro an finanziellen Mitteln für Start-ups bereitgestellt und ist an 6 Accelerator-StartUps in Höhe von aktuell 1.577,7 Mio. Euro beteiligt. Michael Gerbavsits, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland betont die Bedeutung der Finanzierungsmöglichkeiten und Angebote für Start-ups im Bundesland: "StartUp Burgenland ist auf dem richtigen Weg, die Wettbewerbsfähigkeit burgenländischer Unternehmen zu steigern. Die finanziellen Mittel und Unterstützungsangebote spielen dabei eine entscheidende Rolle." Das große Interesse zahlreicher Start-ups, einschließlich solcher aus anderen Bundesländern, an der Teilnahme an den Programmen von Start-up Burgenland belegt laut den Initiator*innen den Erfolg des Angebots.

Martin Trink, Leiter StartUp Burgenland, verkündet, dass 2024 Plätze für zehn Start-ups angeboten werden. Start-ups können sich ab sofort über die Website http://www.startup-burgenland.at bewerben.