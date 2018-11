Talent Garden: Wien bekommt einen neuen Coworking Space

Moderne Gemeinschaftsbüros – „Coworking Spaces“ – sind in den vergangenen Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Im Gegensatz zum Einzelbüro bieten sie für Selbständige, Start-ups und die Innovationsabteilungen großer Konzerne eine Plattform, auf der sie sich vernetzen, Ideen austauschen und sich fortbilden können. Ein großes Projekt dieser Art ist etwa der 9000 Quadratmeter große weXelerate, der im November 2017 beim Schwedenplatz am Donaukanal eröffnet wurde. Anfang kommenden Jahres startet mit Talent Garden ein weiterer großer Coworking Space in Wien.