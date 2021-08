Wiener Kryptobörse Bitpanda mit 4,1 Milliarden Dollar bewertet

Die österreichische Krypotbörse Bitpanda hat bei Investor*innen frisches Geld in der Höhe von 263 Millionen Dollar (224 Millionen Euro) eingesammelt. Die Bewertung des Unternehmens habe sich damit auf 4,1 Milliarden Dollar mehr als verdreifacht, teilte das Wiener Fintech am Dienstag mit. Mit 224 Millionen Euro stellt das Investment die größte Start-up-Finanzierungsrunde in Österreich dar.

Bitpanda hatte erst vor wenigen Monaten den Status eines Einhorns erreicht. So nennt man bei Investmentbankern Unternehmen, die mit über einer Milliarde Dollar bewertet werden.