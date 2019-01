Ab 1. Februar ist bei WhatsApp Werbung möglich

WhatsApp-CEO Chris Daniels hat es bereits im Herbst 2018 angekündigt, nun könnte es in wenigen Tagen soweit sein: WhatsApp bekommt Werbung. Diese wird vorerst allerdings nicht in dem Bereich ausgespielt, in dem Nutzer auch persönliche Nachrichten verschicken und bekommen. Die Werbung wird vorerst nur in dem Bereich ausgespielt, in dem Status-Meldungen angezeigt werden. Das erklärte zumindest der WhatsApp CEO Daniels vor wenigen Monaten.