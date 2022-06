Android Auto für Smartphones wird endgültig abgedreht

Eigentlich war es bereits seit längerem klar, nun ist es soweit: Die App "Android Auto für Smartphone" wird nun endgültig abgedreht. Ein entsprechender Hinweis wird seit einigen Tagen angezeigt, wenn die App gestartet wird.

"Android Auto for phone screens will stop working soon", ist auf dem Pop-up-Hinweis zu lesen. Details dazu, etwa wann genau die App abgeschaltet wird, verrät Google nicht. Nicht betroffen von dem Aus ist das Android-Auto-User-Interface, das in den Infotainmentsystemen von Fahrzeugen integriert ist.