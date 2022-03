Mit dieser ESA-App könnt ihr die Wettervorhersage genauer machen

Mit einem neuen Projekt will die ESA Wettervorhersagen verbessern. Dabei setzt sie auf die Hilfe von allen, die ein Android-Smartphone haben.

Die Idee des Projekts ist, den Zustand der Atmosphäre zu untersuchen. Die Stärke des Signals eines Navigationssatelliten, wie etwa GPS, verändert sich mit der Menge an Wasserdampf in der Atmosphäre. Die Daten von Smartphones weltweit zu dieser Signalstärke, werden mit bisherigen Modellen zur Wettervorhersage kombiniert. Das Ziel ist mittels Machine Learning so neue, genauere Vorhersagemodelle zu erstellen.