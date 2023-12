Heimliche Stars: 8 App-Geheimtipps für iOS und Android

Während TikTok und Spotify jeder kennt, halten die App Stores auch echte Geheimtipps für uns bereit.

Es gibt Apps, die jede*r kennt und die auf fast jedem Smartphone zu finden sind. In den App Stores schlummern aber auch versteckte Schätze. Diese machen zum Beispiel einige Dinge deutlich besser als andere Apps. Sie fristen aber, gemessen an den Download-Zahlen, ein Schattendasein. Wir stellen euch diese Geheimtipps vor: Frosty: iOS und Android

iOS und Android Perplexity: iOS und Android

iOS und Android Vinegar: iOS und Android

iOS und Android Privacy Redirect : iOS

: iOS UntrackMe: Android

Android Adventure Lab: iOS und Android

iOS und Android AnyTracker: iOS und Android

iOS und Android Aware: iOS und Android

© Tommy Chow

Frosty Wer auf Twitch regelmäßig sein Unwesen treibt, hat sicherlich auch Erfahrungen mit den offiziellen Apps des Unternehmens gemacht. Obwohl diese zum Abspielen von Streams ausreichen, ist der Chat ein einziges Schlachtfeld. Da die Browser-Erweiterungen Better Twitch TV (BTTV) und FrankerFaceZ (FFZ) nur für PC verfügbar und inoffizielle Erweiterungen sind, stellt die Twitch-App auf iOS und Android auch nicht deren Emotes dar. Während es lange Zeit keine Alternativen gab, hat neben Chatsen vor allem Frosty mittlerweile das Heft in die Hand genommen. Die quelloffene Anwendung bietet Support für BTTV, FFZ und 7TV, kann Streams abspielen und ermöglicht die Anpassung der Chat-Experience nach unserem Geschmack. Unter anderem lassen sich gelöschte Nachrichten lesen, der Chat verzögern sowie Layout und Schrift anpassen. Melden wir uns in der App mit unserem Twitch-Account an, sehen wir außerdem alle gefolgten Streams und können die offizielle App getrost links liegen lassen. Die Features und kontinuierlichen Verbesserungen über die vergangenen Monate haben die App für mich zur ersten Anlaufstelle in Sachen Twitch-Inhalte gemacht. Frosty ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Perplexity 2023 stand ganz im Zeichen der Künstlichen Intelligenzen. Vor allem die Chatbots haben es dabei vielen angetan, wobei Freude und Furcht über die neuen Fähigkeiten der Chatbots nahe beieinander lagen. Während die populärsten Ableger, ChatGPT, Google Bard oder auch Bing Chat, teils sehr unterschiedlich agieren, ähneln sich die Angebote doch ausgesprochen stark. Perplexity möchte hier etwas Abwechslung in den KI-Alltag bringen. Perplexity nimmt einen der größten Kritikpunkte, die teils fehlenden, teils unzureichenden Quellenangaben, als eines der Hauptfeatures auf. Fragen wir die auf GPT-4 basierende KI, werden uns die Quellen präsentiert, noch bevor die Antwort vollständig ausgeführt wurde. Neben Quellen bietet uns die App auch Medieninhalte zu passenden Themen, die nicht nur der Fragebeantwortung, sondern auch der Auflockerung von oft langen Texten dienen sollen. Mit Copilot bietet Perplexity außerdem interaktive Suchen, bei denen wir aus Inputs wählen können, um bessere Antworten von der KI zu erhalten. Die Sprachsuche ist ebenso möglich, wie Folgefragen. Ein eigener Discover-Reiter bietet zudem Einblicke in die am häufigsten gestellten Fragen. Das Angebot von Perplexity hat aber einen stolzen Preis. 22 Euro pro Monat oder 229 Euro pro Jahr werden für das Abonnement fällig. Perplexity ist kostenlos für iOS und Android erhältlich. Für die vollständige Nutzung der App ist ein Abonnement erforderlich.

© And a Dinosaur

Vinegar - Tube Cleaner 2023 war das Jahr der Veränderung bei einigen Online-Plattformen. Während YouTube lange Zeit ein stabiler Anker war, wurden erstmalig die Daumenschrauben für Nutzer*innen mit Ad-Blocker angezogen. Eine in vielen Märkten fast gleichzeitig durchgeführte Erhöhung der Preise für YouTube Premium hat dabei viele besonders erbost zurückgelassen. Die Safari-Extension Vinegar grätscht hier dazwischen und bringt zumindest etwas Ruhe in den YouTube-Alltag. Vinegar ersetzt dazu den Player und ermöglicht so nicht nur die werbefreie Videokonsumation, auch Picture-in-Picture und Audiostreams im Hintergrund sind so möglich. Ist die App einmal über die Safari-Einstellungen aktiviert, müssen wir keine Einstellungen mehr vornehmen. Regelmäßig Updates sollen den Fortbestand auch bei zukünftigen Änderungen seitens YouTube garantieren. Vinegar ist um 1,99 Euro für iOS erhältlich.

© futurezone/Screenshot

Privacy Redirect/UntrackMe Während YouTube vorläufig nur gegen Ad-Blocker kämpft, hat man bei X (ehemals Twitter) in diesem Jahr wortwörtlich den Vogel abgeschossen. Die Plattform hat sich in den Augen vieler Nutzer*innen deutlich verschlechtert und ist durch Änderungen, wie der kaufbaren Verifizierung, nur noch bedingt genießbar. Haben einige Nutzer*innen der Plattform komplett den Rücken gekehrt, können oder wollen andere nicht komplett auf die Masse an Informationen verzichten. Wer vor allem sporadisch Threads oder Posts lesen will, kann auf Privatsphäre-freundliche Ausweichmöglichkeiten setzen. Die Apps Privacy Redirect und UntrackMe ermöglichen uns das Lesen von Inhalten auf X, ohne die Seite jemals besuchen zu müssen. Stattdessen werden wir auf sogenannte Privacy-Frontends weitergeleitet, die uns Posts und Inhalte darstellen, ohne, dass X je von unserem Besuch erfährt. Das quelloffene Frontend firmiert unter dem Namen Nitter, aber auch YouTube (Invidious), Reddit (Libreddit) oder TikTok (Proxitok) können so umgeleitet werden. Zwar können die jeweiligen Plattformen immer wieder Änderungen durchführen, die diese Frontends behindern, bisher halten sich aber alle Alternativen mehr oder minder tapfer. PrivacyRedirect ist um 1,99 Euro für iOS erhältlich. UntrackMe ist kostenlos für Android erhältlich.

Adventure Lab Die App Adventure Lab gibt uns die Möglichkeit etwas Abwechslung in unsere Erkundungstouren zu bringen. Mit digitalen Schnitzeljagden können wir uns hier weltweit an uns bekannte und vollkommen fremde Orten führen lassen. Um an einem dieser Abenteuer teilnehmen zu können, müssen wir lediglich die App herunterladen und unseren Standort freigeben. Sofern bereits jemand eine Tour in der Nähe angelegt hat, wird uns diese dann auf der Karte mit einem orangen Punkt angezeigt. Hinter den Touren können sich Rätsel, Erzählungen oder einfach nur simple Guides verstecken, die uns Orte auf unterschiedliche Weise näherbringen sollen. Selbst vor der eigenen Haustür kann es sein, dass wir unsere Umgebung dank der App neu kennenlernen. Adventure Lab ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

AnyTracker Wer durch die digitale Welt schreitet, wird links und rechts mit Daten überwältigt. Egal was wir machen, überall gibt es Informationen, die für uns interessant sein könnten und die wir möglicherweise kontinuierlich weiterverfolgen möchten. Wie ist der Preis meines Lieblingskleidungsstückes gerade? Fällt der Energiepreis endlich wieder? Diese Fragen beantworten wir uns häufig mit täglichen, manchmal auch stündlichen Besuchen von Webseiten. Die App AnyTracker nimmt uns hier die Arbeit ab. Mit einer super einfachen Bedienung können wir in AnyTracker jene Seiten hinterlegen, deren Inhalt wir tracken möchten. Ist das beispielsweise der Preis einer Ware, steuern wir die Seiten über die App an und markieren das entsprechende Element, das getrackt werden soll. AnyTracker speichert die Angaben ab und holt automatisch Updates von jenem Element auf der Webseite. Handelt es sich um reinen Text, informiert uns AnyTracker per Push über neue Texte. Sind Zahlen, wie etwa Preise, involviert, bekommen wir nicht nur die neuen Zahlen: AnyTracker erstellt sogar Grafiken mit Verlauf und berechnet die Veränderungen für uns. Für mich persönlich ein Hidden Gem und der absolute Favorit unter den Nischen-Apps dieses Jahr. Es gibt bei AnyTracker ein Abonnement ab 2,99 Euro. Gleichzeitig wird eine Lifetime-Variante um einmalig 39,99 Euro angeboten. AnyTracker ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.