Grüne Küche: Die besten Rezepte-Apps für nachhaltiges Kochen

Wählen wir ein Gericht aus, gibt es unter anderem Infos zur Anzahl der Portionen, eine ungefähre Zubereitungsdauer , sowie eine kleine Geschichte zum Gericht. In einer eigenen Zutatenliste können wir nicht nur alles Benötigte einsehen, sondern auch direkt abhaken. Knapp über 150 Rezepte sowie noch einmal 30 Extrarezepte sind in der App per Zusatzkauf erhältlich.

So wird auf die Reduktion von Gluten auf ein absolutes Minimum geachtet. Aber auch Zucker und Milchprodukte versucht man bei Green Kitchen möglichst in Grenzen zu halten. Die App selbst legt sehr viel Wert auf Optik und präsentiert sich entsprechend gustiös. Sämtliche vorhandenen Speisen sind prominent mit großen Bildern und coolen Fotos versehen.

Stattdessen präsentiert uns Plant Jammer ein Auswahlmenü, in dem wir verschiedenste Gemüsesorten aus der italienischen Küche hinzufügen können. Haben wir unsere Präferenz gewählt, bastelt uns die App ein passendes Rezept. Neben den Zutaten lassen sich auch noch Eigenschaften des Gerichts bestimmen. So lässt sich bestimmen, ob wir lieber knusprig essen wollen oder doch Umami im Vordergrund stehen sollte.

Die App Plant Jammer unterscheidet sich relativ stark von den sonstigen Apps, die es in den App Stores gibt. Grundsätzlich dreht sich auch bei Plant Jammer alles um gesunde und grüne Küche . So haben wir die Möglichkeit von vornherein festzulegen, welcher Ernährungsweise wir folgen. Das kann etwa vegetarisch oder vegan sein, wir können aber auch Keto oder Low-Carb als eigene Richtlinie setzen.

Die App selbst ist aufgebaut wie ein modernes Kochbuch. Sämtliche Gerichte werden mit geschmackvollen Fotos in einer simpel gehaltenen Übersicht präsentiert. Die einzelnen Gerichte können dann wie in einem klassischen Kochbuch durchgeblättert werden. Unterschieden wird bei Krautkopf unter anderem zwischen vegetarischer, veganer, laktosefreier und glutenfreier Küche.

Oh She Glows

Bei Oh She Glows handelt es sich um eine Rezeptesammlung der bereits für ihre Kochbücher ausgezeichneten Angela Liddon. Im Fokus stehen bei Oh She Glows grüne Gerichte, sowohl für Vegetarier als auch Veganer. Der Auswahlprozess bei Oh She Glows basiert laut eigenen Angaben nicht nur auf reinem Neuerfinden von Rezepten.

Stattdessen verwendet die Autorin lediglich Rezepte, die n ihrem Familien- und Freundeskreis, sowie bei ausgewählten Testern gut angekommen sind. Auch hier setzt die App auf eine prominente Präsentation der Gerichte. Auf großen Bildern können wir uns von den verschiedenen Gerichten inspirieren lassen, während wir durch die Liste scrollen.

Sollten wir etwas Bestimmtes im Sinn haben, können wir über die eingebaute Suchfunktion nach Gerichten oder Zutaten suchen. Rezeptlisten lassen sich unter anderem nach Saison und Feiertagen filtern. Außerdem können eigene Ernährungsweisen sowie Allergien als Filter gesetzt werden. So können wir unter anderem glutenfrei, ölfrei oder sojafrei auswählen.

Bei den Rezepten selbst finden wir Angaben zur Zubereitungsdauer, der Anzahl der Portionen sowie Informationen zum Ernährungskonzept. Neben einer umfangreichen Zutatenliste sind auch sämtliche Zubereitungsschritte detailliert beschrieben und können durch einfaches Antippen durchgestrichen werden.

Oh She Glows ist um 1,99 Euro für iOS und Android erhältlich.