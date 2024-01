Die besten Film- und Serientracker für iOS und Android

Den Überblick über Serien und Filme zu behalten, wird durch das Überangebot zusehends schwerer. Tracking-Apps schaffen Abhilfe.

Die Auswahl an Inhalten von Streaming-Diensten war noch nie größer. Mit dem überdimensionalen Angebot, verteilt über zig Dienste, wird es aber auch immer schwerer, den Überblick zu behalten. Ungesehene Filme oder die nächste Staffel, auf die wir eigentlich schon ewig warten, geraten so schnell in Vergessenheit. Film- und Serien-Tracker greifen uns hier unter die Arme und sammeln für uns alles, was von Interesse ist. Zusammen mit Community-Funktionen und redaktionellen Empfehlungen lässt sich das Bewegtbild-Erlebnis deutlich interessanter gestalten. Wir stellen euch diese Film- und Serien-Tracker-Apps vor: TV Time: iOS und Android

iOS und Android Hobi: iOS und Android

iOS und Android Letterboxd: iOS und Android

iOS und Android Queue : iOS und Android

: iOS und Android Reelgood: iOS und Android

© futurezone/Screenshot

TV Time Schon seit einigen Jahren ist TV Time im Bereich des Serien- und Filmtracking eines der beliebtesten Tools. Die App ist eine Kombination aus Tracking-Tool und Plattform zum Austausch mit Gleichgesinnten. Wer die App nutzen möchte, muss eine kostenlose Registrierung abschließen. Neben E-Mail stehen auch Single-Sign-On von Apple, Google und Co. zur Verfügung. TV Time möchte beim Start unsere Lieblingsserien und gesehenen Filme kennenlernen. Außerdem können wir direkt hinterlegen, welche Inhalte wir noch sehen möchten. TV Time unterteilt in seiner Übersicht in Filme und Serien, wobei jeder Reiter noch einmal in „Watchlist“ und „Noch nicht ausgestrahlt“ unterteilt wird. Diese Listen befüllen wir über den Reiter „Entdecken“, der gute Arbeit in Sachen Inspiration leistet. Im Tinder-Style werden uns hier alte und neue Inhalte vorgeschlagen, die uns gefallen könnten. Mit einem Swipe können wir liken oder disliken. Aber auch in der klassischen Bibliothek finden sich quasi unendlich viele Vorschläge für uns. Tippen wir auf eine Serie oder einen Film, zeigt uns TV Time alles, was wir wissen müssen. Zusammenfassung zum Inhalt, Community-Bewertung, Besetzung und ähnliche Inhalte. Ebenfalls direkt sichtbar ist, welche Plattformen Stream, Kauf oder Leihe anbieten. Haben wir Inhalte gesehen, können wir diese abhaken, um sie nach unten zu reihen. Handelt es sich um laufende Ausstrahlungen bzw. Neuerscheinungen, hält uns TV Time per Pushnachricht auf dem Laufenden. TV Time ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

© futurezone/Screenshot

Hobi Voll und ganz auf Serien spezialisiert hat sich die App Hobi. Wer es einfach und übersichtlich haben will, ist hier an der richtigen Adresse. Hobi fragt uns beim ersten Start nach bereits gesehenen Serien. Hier können wir nicht nur aus einem riesigen Katalog wählen, auch die zuletzt gesehene Staffel kann direkt hinterlegt werden. Nach dem kurzen Onboarding gelangen wir zur „Watchlist“, dem Dashboard der App. Hier versammeln sich all jene Serien, die noch ungesehene Staffeln bzw. Folgen für uns bereithalten. Hobi zeigt uns hier auch, wie viele Episoden wir im Rückstand sind. Außerdem serviert uns ein Tippen auf „Episode Info“ einen kurzen Anschmecker für die nächste Folge. Brauchen wir neue Inspiration, sind wir im Reiter „Discover“ gut aufgehoben. Hier präsentiert uns Hobi aktuelle Serientrends, Neuerscheinungen oder Wiederkehrer. Hier wird auch der leicht amerikanische Einschlag von Hobi sichtbar, können die meisten von uns doch eher nichts mit CBS, Fox oder The CW anfangen. Tippen wir auf eines der Serien-Thumbnails, präsentiert uns Hobi eine kurze Zusammenfassung und listet uns alle Staffeln und Folgen auf. Darüber hinaus erhalten wir dazu passende Empfehlungen. Premium-Abonnent*innen erhalten neben der Entfernung von Werbung stündliche Synchronisierung mit dem Dienst Trakt, anpassbare Push-Benachrichtigungen sowie unlimitierte Serieneinträge. 7,99 Euro pro Jahr oder momentan vergünstigt 10,99 Euro einmalig werden dafür fällig. Hobi ist kostenlos für iOS und Android erhältlich. Zur vollumfänglichen Nutzung ist ein Premium-Kauf erforderlich.

© futurezone/Screenshot

Letterboxd Die App Letterboxd ist auf den ersten Blick mehr soziales Netzwerk als Film-Tracker. Tatsächlich ist die App aber vollgepackt mit Features, die kaum Wünsche offenlassen. Erstmalig in die App gestartet, gibt es ein kurzes Intro serviert. Zwar werden wir hier nicht zur Registrierung gezwungen, sinnvoll nutzbar ist die App dann aber nicht. Zentrale Anlaufstelle ist die Watchlist, wo wir alle Filme versammeln, die uns interessieren oder interessiert haben. Über die Suche gelangen wir per Genre, Schauspieler*innen, Plot oder einfach über den Titel zu den gewünschten Inhalten. Ein Tippen auf das jeweilige Cover liefert uns dann umfangreiche Informationen. Hier sehen wir Plot, Bewertungen, Besetzung und Trailer. Außerdem zeigt uns Letterboxd, welche Streaming- und Kauf-Services die Inhalte zur Verfügung stellen. Die App ist hier auf die jeweiligen Märkte angepasst, neben US-Diensten sehen wir also auch hierzulande verfügbar Anbieter. Während in der Watchlist unsere Filme in verschiedenen Sortierungen präsentiert werden können, ist besonders das Tagebuch interessant. Hier lassen sich zu jedem von uns gesehen Film Gedanken und Bewertungen hinterlegen. Letterboxd präsentiert uns unterteilt in Monate dann unsere gesehenen Filme. Wer sich gerne mit anderen austauscht, kann diese Gedanken mit der Community teilen. Zur Entfernung von Werbung und dem Freischalten von erweiterten Statistiken gibt es ein Premium-Abonnement ab 19,49 Euro pro Monat. Letterboxd ist kostenlos für iOS und Android erhältlich. Zur vollumfänglichen Nutzung der App ist ein Premium-Abonnement erforderlich.

© futurezone/Screenshot

Queue Wer es beim Bewegtbild-Tracking hip und stylisch will, wird Queue lieben. Die App versucht, mit einer Fülle an Features alle wichtigen Bereiche eines Trackers abzudecken. Beim erstmaligen Onboarding ist eine Registrierung Pflicht, danach möchte Queue nach Tinder-Manier von uns wissen, welche Serien und Filme wir bereits gesehen haben. Innerhalb von 60 Sekunden werden uns dazu laufend Covers eingeblendet, die wir nach links oder rechts swipen können. Queue ordnet diese direkt unsere Watched-Liste ein. Ungesehene Inhalte lassen sich gleichermaßen in die Watchlist verfrachten, sofern wir sie als interessant markieren. Das Dashboard von Queue besteht aus einer Timeline, die uns Infos zu Filmen und Serien zeigt. Durch Tippen auf das jeweilige Cover gelangen wir zur Übersicht, die alle wichtigen Informationen bereithält. Darunter Bewertung, kurze Zusammenfassung, Anzahl der Folgen und Staffeln sowie Community-Kommentare. Zwar werden auch Streaming-Services angezeigt, derzeit deckt Queue aber nur den amerikanischen Markt ab. Haben wir beispielsweise eine Episode gesehen, können wir diese direkt in der Übersicht abhaken. Gleichzeitig bietet Queue die Möglichkeit, unsere Gedanken dazu festzuhalten und eine Bewertung abzugeben. Sind wir auf der Suche nach Neuem, dient der Reiter „Discover“ zur Inspiration. Hier sehen wir unter anderem die Lieblingsinhalte der Community oder der einzelnen Plattformen. Kategorien wie „Oscars“ oder „Newcomer“ sind ebenso vertreten. Im Reiter „Friends“ können wir uns mit anderen austauschen und als Gruppe entscheiden, was als nächstes geschaut wird. Verschiedene Challenges bringen hier Gamification in den Bewegtbild-Alltag. Queue ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

© futurezone/Screenshot