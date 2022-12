Neues iOS-Feature: 5 Live-Activities-Apps für iPhone und iPad

Mit iOS 16.1 hat Apple das ersehnte Live-Activities-Feature freigeschaltet. Einige Apps unterstützen es bereits.

Während Apple mit dem Update auf iOS 16 einige neue Features und vor allem viel Feinschliff präsentiert hat, haben es nicht alle Funktionen in den ersten Release geschafft. Verzögert wurde unter anderem auch Live Activities, ein mit Spannung erwartetes Feature, das uns wichtige Informationen besser verfügbar machen soll. Mit iOS 16.1 wurde nun auch diese Funktion freigeschaltet. Konkret platzieren sich Inhalte von Live Activities in der neuen Dynamic Island bei iPhone 14 und 14 Pro sowie auf dem Sperrbildschirm. Hier werden die Infos dann regelmäßig aktualisiert, um kontinuierlich Updates zu erhalten, ohne in die App wechseln zu müssen. Einige Apps haben die neue Funktion bereits integriert und bereichern damit den Alltag. Wir stellen euch diese Live-Activites-Apps für iOS vor: FotMob: iOS

FotMob Ob gerade eine Weltmeisterschaft läuft oder die Meisterschaften in nationalen und internationalen Ligen verfolgt werden, FotMob hilft uns dabei, den Überblick zu behalten. Die App gehört zu den Geheimtipps unter den Ticker-Apps und konnte sich vor allem in den vergangenen Monaten durch einen kontinuierlichen Ausbau an Features einen Namen machen. Dank praktischem Onboarding hilft uns FotMob beim allerersten Start, die richtige Konfiguration zu finden. In einem ersten Schritt wählen wir unsere Lieblingsnationen und -Teams aus, genauso wie explizit Ligen ausgewählt werden können. Haben wir das unkomplizierte Onboarding erledigt, landen wir auch schon im Dashboard. Hier sehen wir alle anstehenden Spiele für alle Mannschaften und Wettbewerbe, die wir ausgewählt haben. Was auffällt: Sämtliche Teams, selbst aus sehr kleinen Ligen, sind mit Logos ausgestattet. Ein Feature, das bei alternativen Anbieter*innen oft aufgrund der Lizenzrechte weggelassen wird. FotMob erlaubt uns im Dashboard die Partien der nächsten sowie der vergangenen sieben Tage einzusehen. Tippen wir auf eine der Partien, erhalten wir eine detaillierte Übersicht mit allen wichtigen Informationen zum Spiel. Neben Aufstellung und Tabelle gibt es auch den Reiter Head-to-Head, der uns Details zu früheren Spielen liefert. In Zeiten unzähliger Streaminganbieter und ausufernder Rechteverteilung ist aber vor allem die Anzeige des ausstrahlenden Senders im eigenen Land eine willkommene Hilfe. Als eine der ersten Fußball-Ticker-Apps macht sich FotMob auch die neuen Live Activities für iOS zunutze. Um das Feature für eine Partie zu aktivieren, müssen wir lediglich auf den Stern im oberen rechten Eck klicken. Infos und Live-Scores erscheinen dann in der Dynamic Island und auf dem Sperrbildschirm. FotMob ist kostenlos für iOS erhältlich.

Apollo Apollo ist der wohl beliebteste und meistgenutzte Reddit-Client für iOS. Die App zeichnet sich durch ein flottes Design, unzählige Funktionen und einen Entwickler aus, der üblicherweise schnell neue Features von iOS implementiert. Wer bereits einen Reddit-Account besitzt, bekommt beim ersten Login direkt alle Subreddits in die App geladen. Standardmäßig erstellt Apollo dann eine immer aktuelle Timeline aus diesen Subreddits, wie man es auch von Reddits Webseite gewohnt ist. Möchten wir einzelne Subreddits hervorheben, können wir diese als Favoriten markieren. Auch Multireddits werden unterstützt, um eigene Timelines aus ausgewählten Subreddits generieren zu lassen. Dank der umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten von Apollo können wir uns die App auch optisch nach unserem Geschmack herrichten. Die Timeline kann etwa auf reinen Text umgestellt werden oder Medieninhalte prominent darstellen. Auch die Sortierung kann manuell oder standardmäßig an unsere Wünsche angepasst werden. Wechseln wir in einen der unzähligen Posts, bietet uns die App auch hier massig Funktionen an. Kommentare können unkompliziert ein- und ausgeklappt werden. Möchten wir einen Post oder Kommentar teilen, kann Apollo diese als stylischen Screenshot exportieren. Auch das Speichern von Kommentaren ist mit Zusatzfunktionen angereichert. So können wir diese lokal durchsuchen und in Kategorien einordnen, um sie einfacher wiederzufinden. Ein kleines Gimmick, das für Aufsehen sorgte in den vergangenen Wochen, ist PixelPals. Hier tanzt etwa eine Katze auf der Dynamic Island herum, die wir füttern und unterhalten können. Neben den PixelPals integriert Entwickler Christian Selig zum Start von iOS 16 aber auch gleich Live Activites. Hier können wir uns aktuelle Kommentare zu von uns ausgewählten Posts anzeigen lassen, etwa bei Events oder besonderen Ereignissen. Um die Live Activity zu starten, müssen wir lediglich auf den Menu-Button tippen und „Start a Live Activity“ auswählen. Apollo ist kostenlos für iOS erhältlich.

Flighty Wer viel mit dem Flieger unterwegs, kennt den regelmäßigen Blick in verschiedensten Apps, um den Flugstatus zu checken. Flighty versucht uns bei dieser Aufgabe unter die Arme zu greifen. Die App gehört zu den wohl beliebtesten Flighttrackern für iOS und liefert einen fast unüberblickbaren Umfang an Features. Viel mehr als unseren Abflug- und Ankunftsort bzw. die Flugnummer braucht es nicht, um loslegen zu können. Starten wir die App, zeigt uns Flighty eine Karte sowie das minimierte Dashboard mit all unseren Flügen. Um einen neuen Flug hinzuzufügen, müssen wir lediglich in die Suchmaske tippen und die entsprechenden Daten eintippen. Die App unterstützt viele verschiedene Parameter, um selbst bei unbekannter Flugnummer den richtigen Flieger zu finden. Haben wir unsere Verbindung gefunden, lässt sich diese durch einfaches Antippen zu unserer Liste hinzufügen. Flighty hält dann alle wichtigen Informationen jederzeit abrufbereit parat. Darunter Abflug- und Ankunftszeit, etwaige Verspätungen sowie das Gate. Um nicht ständig in die App wechseln zu müssen, hat auch Flighty Live Activities integriert. Steht einer unserer Flüge aus der Liste an, rutschen die Flugdaten in die Dynamic Island und den Sperrbildschirm. Hier sehen wir dann die Zeit bis zum Abflug sowie das Gate, sobald dieses verfügbar ist. Während des Fluges sehen wir per Live Activites den Fortschritt des Fluges sowie die erwartete Landung, sofern Internet verfügbar ist. Die Convenience der Live Activity hat aber auch seinen Preis. Nur Premium-Nutzer*innern erhalten Zugriff auf dieses und viele weitere Features. Verlangt werden dafür 6,49 Euro pro Monat oder 49,99 Euro pro Jahr. Flighty ist kostenlos für iOS erhältlich.

Forest Wie geschaffen für den Einsatz von Live Activites ist die App Forest. Forest hat sich in den vergangenenJahren einen Namen mit Fokus- und Time-Management gemacht. Dank einer spielerischen Herangehensweise hilft es seinen Nutzer*innen, Zeit für Arbeit und Projekte besser einzuteilen. Das Konzept ist relativ simpel. Lassen wir die Finger von unserem Smartphone, während Forest aktiv ist, können wir beginnend mit einem Samen einen Baum wachsen lassen. Bleiben wir fokussiert und lassen die Finger vom Smartphone, kann dieser Baum immer weiterwachsen. Brechen wir mit der Disziplin, besteht wiederum die Gefahr, dass der Baum verwelkt und möglicherweise eingeht. Während bisher ein Blick in die App bzw. die Benachrichtigungen notwendig war, um die jeweilige Zeit für unsere Aufgaben sehen zu können, reicht jetzt ein kurzer Blick auf den Sperrbildschirm bzw. die Dynamic Island. Hier zeigt uns Fokus nun nativ und immer aktuelle die verbleibende Fokus-Zeit. Das Potenzial für Ablenkungen wird durch Live Activites also noch stärker reduziert. Forest ist um 4,99 Euro für iOS erhältlich.