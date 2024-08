Mit diesen Apps lernst du neue Freunde kennen

Auch bei The Breakfast gibt es Profile, über die wir mehr über uns und unsere Interessen teilen. Anhand eines Sliders können wir vor dem Zuteilen einer anderen Person auswählen, ob diese uns bzw. den Interessen ähnlich oder divers sein soll. Wurden wir einer Person, in der App immer als „Chance“ bezeichnet, zugeteilt, können wir uns über den Chat die Details ausmachen. Es gibt aber immer nur eine Chance.

Möchten wir jemand kennenlernen, aktivieren wir in der App einfach den „Breakfast-Button“. Die App zeigt uns direkt, wie viele andere Nutzerinnen und Nutzer in der Stadt gerade bereit wären und teilt uns jemand zu. Mit unserem Gegenüber können wir uns dann zum Frühstücken treffen.

Klassische Dating-Apps leben mit einer Oberflächlichkeit , die oft zu einem Hindernis wird. Statt uns mit den Menschen zu beschäftigen, wischen wir uns in unter einer Sekunde durch ein Bild mit Profil. The Breakfast App möchte Leute abseits des Dating-Interesses zusammenbringen und hat dafür ein eigenes Konzept parat.

Timeleft

Auch bei Timeleft ist von Swipen keine Rede. Die in Frankreich entstandene App möchte uns mit Gleichgesinnten an einen Tisch bringen, ohne, dass wir uns durch Fleischkataloge arbeiten.

Um bei Timeleft durchstarten zu können, müssen wir einige Fragen zu unserer Persönlichkeit beantworten. Gefragt wird hier etwa „Basiert deine Meinung auf Logik und Fakten oder Gefühlen und Emotionen?“ oder „Bist du eine schlaue oder lustige Person?“

Haben wir die Fragen beantwortet, können wir uns jederzeit für die nächste Zuteilung anmelden. Timeleft hat mit dem Mittwoch einen fixen Tag, an dem alle Treffen stattfinden. Bei jedem Treffen werden wir mit bis zu 5 Personen durch eine Künstliche Intelligenz zusammengesetzt. Am Dienstag erfahren wir Details zur Gruppe, also beispielsweise in welchen Bereichen die Teilnehmenden arbeiten, welche Nationalitäten vertreten sind und welche Sprache gesprochen wird.

Mittwochmorgen erfahren wir dann noch, in welchem Restaurant die App für uns einen Tisch mit den anderen Teilnehmenden reserviert hat. Nach dem jeweiligen Abendessen können wir unsere Kompatibilität mit den anderen bewerten, um neue Zuteilungen zu verbessern. Gleichzeitig können wir mit jenen chatten, die gut zu uns gepasst haben.

Derzeit ist Timeleft auf Städte beschränkt. In Österreich ist hier momentan nur Wien vertreten. Mit 19,99 Euro pro Monat für das Abonnement muss etwas tiefer in die Tasche gegriffen werden.

Timeleft ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.