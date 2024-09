Alle Finanzen im Blick: Die besten Budget-Apps für iOS und Android

Durch steigende Kosten, schnelle Kartenzahlung und bequemes Onlineshopping verliert sich schnell der Überblick über das eigene Geld. Budget-Apps wollen hier Ordnung in das Zahlenchaos bringen.

Ein Kalender verschafft uns genauso eine weitere Perspektive auf unsere Ein- und Ausgänge wie der Stats-Reiter, in dem wir Tortendiagramme mit Kategorien einsehen können. Auch ein Filtern, etwa nach Geldquelle, ist einfach möglich.

Modern und übersichtlich ist das Angebot der App Money Manager. Hier erhalten wir in einer aufgeräumten Anwendung die Möglichkeit, Einnahmen, Ausgaben und Vermögen miteinander zu verknüpfen, um unseren eigenen Finanzhaushalt stets unter Kontrolle zu haben.

MoneyStats

Etwas wuchtiger für das Auge ist die App MoneyStats, in der wir ebenfalls Einnahmen, Ausgaben und Vermögen an einem Ort verwalten können. MoneyStats kümmert sich dabei nicht nur um einen Finanzüberblick, die App hilft uns auch dabei, Ziele zu erreichen und Potenziale zu erkennen. Über das zentral platzierte Plus-Symbol lassen sich manuelle Einträge ganz einfach hinzufügen.

Hier lassen sich dann Kategorie, Empfänger, Tags, Erinnerungen und Markierungen hinterlegen. Auch Belege und Rechnungen können gescannt werden. In der Übersicht erhalten wir neben einer Auflistung auch Diagramme mit Gegenüberstellung der Ein- und Ausgaben. Wer sich Grenzen setzen möchte, kann mit der Budgets-Funktion den eigenen Rahmen einschränken.

Mit „Ziele“ können wir uns dann das Sparen auf eine Anschaffung erleichtern. In Sachen statistischer Auswertung gehört MoneyStats sicherlich zu den Top-Apps. Kontostände, Ausgaben und Bewegungen können spielend in Balken- oder Tortendiagrammen visualisiert werden. Per CSV- und TXT-Datei können Daten außerdem importiert und exportiert werden.

Unterstützt die eigene Bank PSD2, ist möglicherweise sogar eine direkte Integration möglich. Einzelne Features sind dabei zahlungspflichtig. MoneyStats unterteilt diese in verschiedene Einzelkäufe und Abonnements. Die günstigsten Einzelkäufe sind ab 2,99 Euro erhältlich.

MoneyStats ist kostenlos für iOS erhältlich.