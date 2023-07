Die besten Autoreise-Apps für iOS und Android

Wenn es wieder in die Ferien geht, ist das Auto weiterhin für viele Transportmittel Nummer eins . Während sich viele Städte in Europa auch bequem mit dem Zug erreichen lassen, gibt es doch auch einige Destinationen , die ohne individuelle Anreise kaum realistisch sind. Damit die Reise zum Ziel möglichst bequem wird, gibt es jede Menge Apps zur Unterstützung.

Waze

Wenn es auf die Straße geht, ist Navigation natürlich Priorität Nummer eins. Nur in den seltensten Fällen ist der exakte Weg zum Urlaubsziel bekannt. Und selbst wenn wir unsere Route sehr gut kennen, sollten wir auf die Zusatzinformationen des Navis eher nicht verzichten. Eine der wohl beliebtesten Apps in diesem Bereich ist Waze. Seit einigen Jahren von Google verwaltet, zeichnet die App sich gleich in mehreren Punkten aus. Zuallererst ist die Benutzeroberfläche einfach und übersichtlich gestaltet.

Adressen lassen sich bequem über das immer prominent platzierte Suchfeld finden, etwaige Zusatzeinstellungen sind in einem Untermenü versteckt, um die Karte möglichst im Fokus zu halten. Waze schlägt uns bei der Suche in den meisten Fällen 3 Routen vor, die um Bedingungen wie „mautfrei“ oder „keine Autobahnen“ erweitert werden können. Was Waze sicherlich besonders macht, ist aber die Community. Während Verkehrsdaten wie bei Google Maps, Here und Co. auch bei Waze eingespielt und genutzt werden, steuert auch die Community einige Informationen bei.

Unter anderem warnt die App so vor Unfällen, stehengeblieben Fahrzeugen oder Baustellen. Und auch Polizeikontrollen können etwa auf der Karte markiert werden, um uns vor eventuellen Strafzetteln zu schützen. Hand in Hand geht hier die Geschwindigkeitsanzeige, die uns nicht nur die momentan gültige Geschwindigkeitsbeschränkung anzeigt, sondern uns auch bei Überschreitungen per Warnton hinweist. Auch die Point-of-Interest-Suche ist selbstverständlich kein Problem bei Waze.

Während der Fahrt lassen sich Zwischenstopps per Sprachkommando oder über Android Auto und Carplay mit den Fahrzeug-Eingabemöglichkeiten hinzufügen. Sind wir dann auf der Suche nach einer Ladestation oder Tankstelle, richtet sich die App direkt nach unserer Voreinstellung. Hier können wir allgemein definieren, ob unser Fahrzeug elektrisch oder mit fossilen Brennstoffen betrieben wird. Bei der Definition von Elektrofahrzeugen können wir sogar den Anschluss-Typ definieren, um immer zur passenden Ladesäule gelotst zu werden.

Waze ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.