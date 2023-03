Die besten Schrittzähler-Apps für iOS und Android

Wer gesund bleiben will, sollte auch an die Bewegung denken. Schrittzähler-Apps verschaffen uns einen guten Überblick.

Der Alltag der Menschen hat sich über die vergangenen Jahrzehnte massiv verändert. Während ständige Bewegung früher kein Problem war, klebt die Menschheit mittlerweile viel zu sehr in sitzender und liegender Position. Ausreichend tägliche Bewegung ist unerlässlich für die Gesundheit , wird aber oft fälschlicherweise mit Lauftraining oder sogar Kraftsport in Verbindung gebracht.

Außerdem können wir Ruhetage festlegen, die unsere Schrittziel-Serien nicht unterbrechen. Ein besonders cooles Feature ist der Rollstuhlmodus , der in Kombination mit einer Apple Watch die täglichen Rollstuhlschübe statt Schritten ermittelt. In der Premium-Version bietet Schrittzähler++ zudem Trainings und Live-Karten, die unseren Spaziergang-Visualisierungen noch einmal ein Upgrade verleihen. Die Premium-Version kostet 1,99 Euro pro Monat oder 22,99 Euro pro Jahr.

Das Schrittziel können wir jederzeit selber in den Einstellungen der App festlegen und bei Bedarf anpassen. Während die empfohlenen 10.000 Schritte voreingestellt sind, sind theoretisch nach unten und oben keine Grenzen gesetzt. Besitzer*innen einer Apple Watch können zudem festlegen, dass die Daten der Apple Watch mit den Daten des iPhones zusammengelegt werden.

Des Weiteren überzeugt die App mit einem übersichtlichen Interface. Wenn wir Schrittzähler++ öffnen, haben wir sofort die wichtigsten Informationen im Blick. Im oberen Bildschirmdrittel werden unsere heute zurückgelegten Schritte sowie eine Übersetzung in Kilometer und die bewältigten Stockwerke angezeigt. Der Rest der Oberfläche ist für einen Rückblick in die vergangenen Wochen, Monate und Jahre reserviert. Hier wird uns mit übersichtlichen Balken veranschaulicht, ob wir unser tägliches Schrittziel erreicht haben oder nicht.

Pedometer

Eine der beliebtesten Schrittzähler-Apps für Android ist Pedometer. Die schlanke App hat sich über die Jahre zu der Anlaufstelle für all jene entwickelt, die ihre täglichen Schritte im Blick behalten möchten. Pedometer überzeugt vor allem mit einer einfachen Benutzeroberfläche, die uns alles Wichtige sofort anzeigt, ohne etwaige Zusatzfeatures verhungern zu lassen. Starten wir Pedometer, sehen wir direkt unsere heute zurückgelegten Schritte. In einer Blase, die es bis zum Rand zu füllen gilt, wird uns gleichzeitig das Ziel dargestellt.

Im unteren Bildschirm-Drittel bekommen wir außerdem noch ein paar Zusatzdaten zu sehen. Einerseits wandelt die App unsere Schritte in Kilometer um. Obendrein sehen wir eine Kalorienberechnung und Zeitangabe. Möchten wir mehr über unsere Disziplin in den vergangenen Tagen und Wochen erfahren, können wir zum Bericht wechseln. Hier sehen wir in einem Balkendiagramm, wie erfolgreich wir waren oder wie viel auf das jeweilige Tagesziel gefehlt hat.

Ein kleines Extra zur Motivation sind die Abzeichen, die uns immer wieder anspornen sollen. Enthalten sind neben Schritt- auch Kalorienziele, die teilweise eine echte Herausforderung sind. Pedometer setzt von Haus aus auf den dedizierten Sensor in modernen Smartphones, braucht also keine Hintergrundaktivität, die eventuell auf den Akku geht. Außerdem sind sämtlichen Features der App auch in der kostenlosen Version enthalten. Lediglich das Entfernen der Werbung kostet 2,39 Euro.

Pedometer ist kostenlos für Android erhältlich.