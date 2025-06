Auch ohne Abo: ChatGPT bekommt verbessertes Gedächtnis

Nutzerinnen und Nutzer in Europa müssen die Funktion zuerst aktivieren, um sie verwenden zu können.

Es ist eine nervige Angelegenheit, wenn man Informationen mehrmals erwähnen muss. Bei Chatbots, wie jenem von OpenAI, hatten die meisten in der Vergangenheit aber wahrscheinlich Nachsicht. Vor allem, wenn man die Gratis-Version nutzt.

In Zukunft soll man sich aber nicht mehr über vergessliche Chatbots ärgern müssen. Denn OpenAI stellt die Merkfunktion nun auch für die kostenlose Version zur Verfügung, wie das Unternehmen in einem Update berichtet.

Die verbesserte Merkfähigkeit

Mit der Gratis-Version von ChatGPT konnte sich der Chatbot bereits in der Vergangenheit an Details wie den Namen und den Stil der Nutzerin oder des Nutzers merken. Zumindest, wenn man das erlaubt hat.

Durch die neu eingeführte Merkfunktion kann sich ChatGPT in Zukunft aber auch an Unterhaltungen erinnern, die in der Vergangenheit geführt wurden. Damit können gezieltere Antworten geliefert werden.

Möchte man von ChatGPT beispielsweise Inspiration für die Essensplanung, dem Chatbot aber nicht ständig sagen müssen, dass man Vegetarier oder laktoseintolerant ist, kann man den Bot auffordern, sich diese Informationen zu merken. Dafür tippt man beispielsweise ein: “Erinnere dich, dass ich Vegetarier bin, wenn du mir Rezepte vorschlägst."

Der Unterschied zur Bezahlversion

Wie in der Bezahlversion kann man sich entscheiden, was sich ChatGPT merken soll, die Funktion kann aber auch deaktiviert werden. Dennoch ist die Merkfähigkeit der kostenlosen Version nicht identisch mit jener der Bezahlversion.

Denn der Unterschied bei der “leichten” Version ist, dass sich ChatGPT die Informationen nicht über lange Zeiträume merken wird. Das langfristige und detailreiche Gedächtnis von ChatGPT bleibt Abonnentinnen und Abonnenten vorbehalten.

Für die meisten Nutzerinnen und Nutzer von ChatGPT wird die Merkfähigkeit automatisch freigeschaltet. Anwenderinnen und Anwender in Europa müssen die Funktion im Abschnitt “Einstellungen” aber erst aktivieren. Unter “Personalisierung” und “Gedächtnis” kann man den Referenz Chatverlauf und damit die Merkfunktion einschalten.