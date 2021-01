Diese neue Social-Media-App stürmt an die Spitze der Charts

Die weitgehend unbekannte Social-Media-App Clubhouse stürmt an die Spitze der Download-Bestenliste. Am Montag verdrängte die Audio-Anwendung den populären Messengerdienst Telegram in Deutschland von Platz 2 der Liste der am häufigsten heruntergeladenen Gratis-Anwendungen im App-Store von Apple. Auf Platz 1 liegt der Messenger Signal.

In Österreich liegt Clubhouse in den iOS-Charts auf Platz 5, vor Facebook und dem Facebook Messenger. Auf Platz 1 liegt hierzulande ebenso Signal, gefolgt von Telegram, Beer Buddy und WhatsApp.

Bei Clubhouse können die Nutzer Gesprächen wie bei einem Live-Podcast zuhören oder sich aktiv an Diskussionen beteiligen. Im Gegensatz zu Netzwerken wie Twitter kann man Beiträge nicht schriftlich kommentieren oder "Likes" vergeben.