Ask Photos: Neues Feature für Google Fotos startet

Im Rahmen der Entwicklerkonferenz I/O hat Google mit Ask Photos eine neue Funktion für die hauseigene Foto-App angekündigt. Statt einfach nach Keywords zu suchen, soll man Google Fotos künftig einfach Fragen stellen können.

Zum Beispiel "Wie lautet mein Nummernschild?" oder "Wann hat meine Tochter laufen gelernt?". Die Google-KI Gemini analysiert alle Bilder dann, um die Frage zu beantworten und die zugehörigen Fotos herauszusuchen.

Testlauf startet

Vor kurzem hat Google nun im Rahmen von Google Labs den öffentlichen Testlauf für Ask Photos gestartet. Ausprobiert werden kann das Feature allerdings derzeit nur Nutzerinnen und Nutzern in den USA. Sie können sich ab sofort in die entsprechende Warteliste eintragen lassen.

Das Feature hat jedenfalls einiges an Potenzial für den Alltag. Ein Foto von etwas zu machen ist wohl die einfachste Art und Weise, sich etwas zu notieren. Bleibt also zu hoffen, dass es Ask Photos zumindest mittelfristig auch nach Europa schafft.