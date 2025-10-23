Google-KI hat Zugriff auf WhatsApp: So schützt man sich davor

Es ist natürlich nicht so, dass Gemini permanent die eigenen Chats mitliest. Dennoch kann die KI auf WhatsApp zugreifen.

"Gemini liest bei WhatsApp mit" lauteten im Juli einige Schlagzeilen im Netz. Damals erhielten US-Nutzer eine E-Mail von Google, wonach die Künstliche Intelligenz auch auf Drittanwendungen wie WhatsApp zugreifen kann.

Das kann natürlich nur der Fall sein, wenn die Gemini-App und WhatsApp gleichzeitig am Smartphone installiert sind. Wurde Gemini nie installiert bzw. bereits deinstalliert, kann die KI auch keine Inhalte auslesen.

➤ Mehr lesen: Google Maps Navigations-Funktion bekommt neues Feature

Gemini liest nicht automatisch mit

Hat man die Gemini-App installiert, liest es nicht automatisch alle Nachrichten mit, wie ein Google-Sprecher gegenüber Computer Bild angibt. Eine Übertragung der Daten an Gemini finde nur statt, wenn Nutzerinnen und Nutzer aktiv eine entsprechende Anfrage stellen, also über den Sprachassistenten WhatsApp-Nachrichten aufrufen oder verschicken. Und auch da kann Gemini lediglich auf ungelesene Nachrichten zugreifen. Auf den gesamten Nachrichtenverlauf hat die KI keinen Zugriff.