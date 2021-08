Grüne-Pass-App hat neue Funktionen

Die offizielle App für den Grünen Pass hat neue Funktionen – darunter ein vereinfachter PDF-Import der 3-G-Zertifikate, eine Validierung der elektronischen Signatur oder die Verfügbarkeit in englischer Sprache. Zudem wurde die GreenCheck-App, mit der die Gültigkeit des Grünen Passes überprüft werden kann, nun auch für Android gelauncht. Bislang war sie nur als Web-App und für iOS verfügbar. Zum Zeitpunkt des Artikels war die GreenCheck-App noch nicht im Play Store zu finden, sie sollte dort in den nächsten Tagen auftauchen.

Seit der Veröffentlichung der Grüne-Pass-App vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz in Zusammenarbeit mit dem Bundesrechenzentrum und den Österreichischen Sozialversicherungen in den Stores von Apple, Google und Huawei wurde sie über 2,5 Millionen Mal installiert. 1,4 Millionen Downloads erfolgten via Google Play Store und 80.000 via Huawei-Store. Etwa 1,1 Millionen entfallen auf den Apple Store, heißt es in einer Presseaussendung.

Trennung von Wallet-App und Check-App bleibt erhalten

Mit der Version 2.0, die in diesen Stores verfügbar ist, wird Nutzer*innen nun auf einem Blick direkt in der App angezeigt, ob ihre Zertifikate für Eintritte und etwa die Nachgastronomie gültig sind. Geprüft werden die Zertifikate durch die Anbindung an das österreichische Gateway. Das beinhaltet die Liste der Zertifikatsaussteller*innen der Europäischen Union AT-Trustlist und die jeweils gültigen 3-G-Regeln (AT-Prüfkern).

Für eine sichere Kontrolle sei weiterhin die Verwendung des GreenCheck zusammen mit einer Ausweiskontrolle nötig. Die Trennung der Wallet-App und der Check-App bleibt also auch mit dem Update erhalten und ist EU-weit so vorgesehen.