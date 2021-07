Google wirft Grüne-Pass-App der FH Hagenberg aus dem Play Store

Allerdings hat Google nun die App der FH Hagenberg aus dem Play Store geworfen . Der Grund liegt angeblich in einem Formalfehler , "weil gewisse COVID-Anforderungen in Bezug auf den Beschreibungstext nicht erfüllt werden."

Die iOS-Version der GreenPass-App befindet sich in einer Beta-Version im Rahmen des Testflight-Programms und war noch nicht im offiziellen App Store von Apple verfügbar.

Bei der FH Hagenberg kümmert man sich derzeit um die korrekten Beschreibungstexte für die App, so eine Sprecherin der FH gegenüber der futurezone. Man sei zuversichtlich, dass die GreenPass-App schon bald wieder im Play Store verfügbar ist.

Strenge Vorgaben für Corona-Apps

Google und Apple haben beim Thema COVID-19 besonders strenge Regeln, wenn es um das Publizieren von Anwendungen in ihren App-Stores geht. Einerseits will man dadurch verhindern, dass Entwickler*innen mit fragwürdigen Corona-Apps Geld verdienen. Andererseits will man dadurch Falschinformationen vorbeugen.

Wer die GreenPass-App der FH Hagenberg bereits auf seinem Smartphone installiert hat, wird durch den Rauswurf aus dem Google Play Store keine Einschränkungen bemerken. Die Anwendung funktioniert wie gewohnt.