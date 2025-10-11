Instagram will mit Reels auf deinen Fernseher

Chef Adam Mosseri sieht eine TV-App als Option, um mit YouTube und anderen Videoplattformen mithalten zu können.

Instagram ist längst keine Fotoplattform mehr – Reels sind mittlerweile unangefochtener Fokus der App. Damit fischt der Mutterkonzern Meta im selben User-Pool wie TikTok und YouTube, die dem klassischen Fernsehen zur Konkurrenz geworden sind.

Wie Bloomberg berichtet, überlegt Instagram-Chef Adam Mosseri nun, Instagram auch auf Fernsehgeräte zu bringen. „Wenn das Verhalten und der Konsum dieser Plattformen in Richtung Fernseher verlagert, dann müssen wir uns ebenfalls Richtung Fernseher bewegen“, sagte Mosseri vergangenen Donnerstag auf einer Konferenz in Los Angeles.

Auf den „relevanten Geräten“ auftauchen

„Wir würden gerne herausfinden, wie wir sichergehen können, auf überzeugende Art und Weise auf allen relevanten Geräten aufzutauchen“, so Mosseri weiter. Er hätte sich gewünscht, dass sein Unternehmen schon vor Jahren über eine Fernseh-App nachgedacht hätte.

Instagram ist nicht gerade bekannt dafür, schnell gerätespezifische Apps auszurollen: Die fürs iPad-optimierte Version wurde erst Anfang September diesen Jahres vorgestellt – knapp 15 Jahre nach der iPhone-App. Öffnet man Instagram auf dem iPad, bekommt man statt des klassischen Feeds als erstes Reels zu sehen.

In der Smartphone-App soll das Reels-Symbol zukünftig prominenter platziert sein. Ob und wann tatsächlich eine TV-App zum Schauen von Instagram-Reels herauskommt, lässt Mosseri im Unklaren.