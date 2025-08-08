Neue Karte auf Instagram zeigt, wo Freunde sind
Instagram hat 3 neue Funktionen veröffentlicht. Damit soll die Plattform sozialer werden und dabei helfen, neue Kontakte zu knüpfen.
Eine der neuen Funktionen ist eine Karte, auf der man sieht, wo sich Freunde befinden. Vorerst ist die Karten-Funktion nur für Nutzerinnen und Nutzer in den USA freigeschaltet, berichtet Techcrunch.
Die Karten-Funktion
Mit der neuen Karten-Funktion können Nutzerinnen und Nutzer von Instagram ihren Standort teilen und standortbezogene Inhalte entdecken. Da bei der Veröffentlichung der neuen Funktionen Bedenken zum Datenschutz geteilt wurden, versicherte Meta, dass sich der Standort immer nur dann aktualisiert, wenn man die App öffnet beziehungsweise sie im Hintergrund geöffnet ist. Ähnliche Funktionen kennt man bereits von Snapchat.
Die Standortfreigabe sei außerdem standardmäßig deaktiviert. Postet man aber Storys oder Reels mit einem Standort, ruft die Funktion auch diese Inhalte ab und zeigt die bei den Postings eingestellten Standorte der Nutzerinnen und Nutzer auf der Karte an. Ist man also gerade an einem Ort, sollte man sich vielleicht zweimal überlegen, ob man das Foto mit Standort sofort posten möchte.
Wie man die Funktion nutzt
Auch wenn die Funktion vorerst nur in den USA verfügbar ist, könnte sie auch nach Europa kommen. Um auf die Funktion zugreifen zu können, muss man zu jener Seite, wo man auch die Direktnachrichten findet. Dort erscheint auch die neue Karten-Funktion.
Öffnet man die Karte zum ersten Mal, erscheint ein Pop-up-Fenster, das darüber informiert, dass niemand den Standort sehen kann, bis man ihn teilt. Zudem wird man gefragt, ob nur enge Freunde, alle Follower, bestimmte Nutzer oder niemand den Standort sehen soll. Posten Kinder ihren Standort, können Eltern das kontrollieren bzw. werden darüber benachrichtigt.
Wie man die Einstellung ändert
Man kann die Einstellung im Nachhinein auch ändern. Dafür geht man auf die eigene Profilseite, dann zu den Einstellungen im rechten oberen Eck und wählt danach die Option “Story, Live und Standort”.
Klickt man dann auf "Standortfreigabe", kann man die Einstellung jederzeit ändern. Haben andere den Standort freigegeben, sieht man diese Personen oder ihren Content immer noch auf der Karte.
Was Freunde mögen
Neu ist auch eine Funktion, durch die man sieht, was Freundinnen und Freunden gefällt. Man findet sie nun separat im Bereich “Reels” und sieht dort, was andere geliked oder kommentiert haben.
So soll es einfacher werden, Lieblingsvideos mit Freunden zu teilen. Diese Funktion ist auch in Europa verfügbar. Es können auch bestimmte Aktivitäten verborgen oder Personen stummgeschaltet werden.
Neue Repost-Funktion
Instagram hat auch eine neue Repost-Funktion veröffentlicht. Damit können öffentliche Reels und Postings erneut geteilt und mit einer Notiz versehen werden.
Die Reposts werden dann in einem separaten Bereich im Profil angezeigt. Die futurezone hat bereits Zugriff auf die Funktion. Allerdings steht ein Hinweis dabei, dass sie derzeit möglicherweise noch nicht für alle verfügbar ist.
