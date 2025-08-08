Neue Karte auf Instagram zeigt, wo Freunde sind

Damit soll die Plattform sozialer werden und dabei helfen, neue Kontakte zu knüpfen.

Instagram hat 3 neue Funktionen veröffentlicht. Damit soll die Plattform sozialer werden und dabei helfen, neue Kontakte zu knüpfen.

Eine der neuen Funktionen ist eine Karte, auf der man sieht, wo sich Freunde befinden. Vorerst ist die Karten-Funktion nur für Nutzerinnen und Nutzer in den USA freigeschaltet, berichtet Techcrunch.

Die Karten-Funktion

Mit der neuen Karten-Funktion können Nutzerinnen und Nutzer von Instagram ihren Standort teilen und standortbezogene Inhalte entdecken. Da bei der Veröffentlichung der neuen Funktionen Bedenken zum Datenschutz geteilt wurden, versicherte Meta, dass sich der Standort immer nur dann aktualisiert, wenn man die App öffnet beziehungsweise sie im Hintergrund geöffnet ist. Ähnliche Funktionen kennt man bereits von Snapchat.

Die Standortfreigabe sei außerdem standardmäßig deaktiviert. Postet man aber Storys oder Reels mit einem Standort, ruft die Funktion auch diese Inhalte ab und zeigt die bei den Postings eingestellten Standorte der Nutzerinnen und Nutzer auf der Karte an. Ist man also gerade an einem Ort, sollte man sich vielleicht zweimal überlegen, ob man das Foto mit Standort sofort posten möchte.

Wie man die Funktion nutzt

Auch wenn die Funktion vorerst nur in den USA verfügbar ist, könnte sie auch nach Europa kommen. Um auf die Funktion zugreifen zu können, muss man zu jener Seite, wo man auch die Direktnachrichten findet. Dort erscheint auch die neue Karten-Funktion.

Öffnet man die Karte zum ersten Mal, erscheint ein Pop-up-Fenster, das darüber informiert, dass niemand den Standort sehen kann, bis man ihn teilt. Zudem wird man gefragt, ob nur enge Freunde, alle Follower, bestimmte Nutzer oder niemand den Standort sehen soll. Posten Kinder ihren Standort, können Eltern das kontrollieren bzw. werden darüber benachrichtigt.

