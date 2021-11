Millionen Huawei-Handys mit Trojaner aus AppGallery infiziert

Diese sollen durch installierte Spiele auf die Geräte gelangt sein, die seit längerer Zeit genutzt werden. Der Name des Trojaners ist „ Android.Cynos.7.origin. “.

In insgesamt rund 190 Spiele verschiedener Kategorien der Huawei AppGallery soll ein Trojaner integriert worden sein. Einige von ihnen richten sich gemäß dem Titel und der Beschreibung an russische Nutzer*innen, andere an chinesische oder internationale Zielgruppen. Darunter finden sich Jump 'n' Run, Arcade-Spiele, Strategiespiele und Shooter.

Datensammlung und Schaden

Ist so eine App installiert, bittet sie um eine Erlaubnis wie z. B. dem Standort. Dann kann der Trojaner Daten sammeln, an einen Remote-Dienst übermitteln und somit in die Hände Dritter gelangen.