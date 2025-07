Musk will “Baby Grok” für Kinder herausbringen

21.07.2025

Elon Musk hat viele Pläne und machte in den vergangenen Wochen immer wieder auf sich aufmerksam. Der KI-Chatbot Grok aus dem Hause xAI hat beispielsweise Nutzeranfragen mit antisemitischen Kommentaren beantwortet, was für viel Kritik sorgte. Nur kurz danach wurde Grok 4, also eine neue Version des KI-Chatbots, veröffentlicht. Diese soll jedoch Elon Musk bei kontroversen Fragen konsultieren, wie Techcrunch berichtet hat. Am Wochenende teilte Elon Musk seine neuesten Pläne mit: xAI will eine KI-App erstellen, die sich speziell an Kinder richtet und “Baby Grok” heißen soll. ➤ Mehr lesen: Grok wird bald in Tesla-Fahrzeuge integriert Baby Grok für Kinder Viel ist noch nicht zur neuen App bekannt. Denn die Ankündigung von Elon Musk zur neuen kinderfreundlichen KI-App “Baby Grok” war ein Posting, das aus einem Satz besteht.