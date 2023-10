Neues WhatsApp-Feature ermöglicht schnelleres Antworten

Wer in zugesandtes Bild öffnet und im Vollbildmodus anschaut, hat bisweilen keine Möglichkeit direkt darauf zu antworten. Dafür muss man den Vollbildmodus schließen und zurück in den Chat wechseln .

Eine dieser kleinen Änderung am Design könnte nun dazu führen, dass künftig eher auf Bilder , Videos und GIFs geantwortet wird. Dafür testet WhatsApp aktuell eine neue Antwortleiste .

Anstatt auf große Updates mit tiefgreifenden Veränderungen zu setzen, führt WhatsApp neue Funktionen und Neuerungen am Design in kleinen Schritten ein. Dadurch werden User*innen nicht verschreckt und nur hie und da mit neuen Features beglückt.

Weil die neue Antwortleiste kaum zu übersehen ist und mit "Antworten" beziehungsweise "Reply" beschriftet ist, könnte sie auch dazu beitragen, dass in Zukunft öfter auf Bilder, GIFs und Videos geantwortet wird.

Reply-Button bleibt

Um das Bild weiterleiten zu können, bleibt der Reply-Button oben rechts erhalten. Aufgetaucht ist die Änderungen in einer Beta-Version (2.23.20.20, Android) von WhatsApp, entdeckt wurde sie von WABetaInfo.

