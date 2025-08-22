So kannst du die Preiserhöhung bei Spotify umgehen

Bestandskunden können zu einem bestimmten Tarif wechseln, um der Preiserhöhung zu entkommen.

Spotify hat vor kurzem verkündet, dass die Preise für Abos angehoben werden. In Österreich wird der Preis für ein Einzelabo im Herbst von derzeit 10,99 Euro auf 12,99 Euro erhöht, das Family-Abo kostet dann sogar 20,99 Euro statt der zuvor fälligen 16,99 Euro.

Gleichzeitig wird aber ein neues Basic-Abomodell eingeführt, mit dem man sich die Preiserhöhung sparen kann. Dieses Angebot ist nur für Bestandskunden bestimmt und kann nur einmal in Anspruch genommen werden.

Kein Hörbuch-Angebot im Basic-Abo

In den USA gibt es das Basic-Abo schon seit 2024. Wenn Spotify von “ausgewählten” Bestandskunden spricht, meint der Streaming-Dienst damit Personen, die auf eine bestimmte Funktion verzichten können.

In der Premium-Version des Abos wurde nämlich vor ein paar Monaten ein Hörbuch-Angebot hinzugefügt. Damit können Personen mit dem Premium-Abo, zusätzlich zu Podcasts und Musik, monatlich 12 Stunden lang Hörbücher hören. Derzeit gibt es bei Spotify rund 350.000 Hörbucher.

Diese monatliche Hörbuch-Wiedergabezeit fehlt in der Basic-Version. Wer dennoch Hörbücher auf Spotify hören möchte, kann einzelne Hörbücher dazu kaufen. Einige Hörspiele, wie die 3 ???, kann man auch ohne Premium-Abo hören.

Basic vs. Premium

Sonst enthält das Basic-Abo aber alle wichtigen Funktionen, die auch im Premium-Abo enthalten sind. Also zum Beispiel die werbefreie Wiedergabe von Musik oder die Möglichkeit, Titel für die Offline-Nutzung zu downloaden.

Statt 20,99 Euro, die man im Rahmen des Family-Premium-Abos zahlen muss, zahlt man dann für das Basic-Family-Abo 16,99 Euro. Einzelpersonen zahlen für das Basic-Abo 10,99 Euro.

Das Basic-Abo ist nur für Bestandskunden gedacht und kann nur einmalig abgeschlossen werden. Wer es also einmal gekündigt hat, kann es nicht erneut abschließen.