TikTok erhöht Maximaldauer von hochladbaren Videos

"Wir hoffen, dass sie unseren Creators auf der ganzen Welt noch mehr kreative Möglichkeiten eröffnet," sagte ein Sprecher in einer Erklärung. Somit haben die Ersteller*innen von Tanz-, Koch-, Trainings- und Beauty-Tutorials sowie von lustigen Sketches und anderen Formaten nun mehr Zeit für ihre Inhalte. Viele Beiträge wurden von den Nutzer*innen in mehrere Parts aufgeteilt, die im jeweiligen Profil gesucht werden mussten, was nun in vielen Fällen wegfallen könnte.

Konkurrenz von YouTube und Meta

Während zuerst Instagram und mittlerweile auch Facebook mit Reels sowie YouTube mit Shorts versuchen TikTok-ähnliche kurze Video-Formate zu etablieren, begibt sich TikTok nun in den Konkurrenzkampf um Zuschauer*innen von längeren Clips.

Fraglich bleibt, wie diese Veränderung ankommen wird, da viele die Kürze der Posts schätzen. Ob der Algorithmus das auch erkennen kann und je nach Nutzerverhalten längere Videos auf der Startseite anzeigt oder nicht, ist unklar.