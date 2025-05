Update bei Instagram verändert Feed drastisch

Besonders für jene, die Instagram am Handy nutzen, soll die Neuerung eine Verbesserung darstellen.

Instagram zeigte bisher Fotos in den Seitenverhältnissen 1:1 (quadratisch), 4:5 (Hochformat) und 1,91:1 (Querformat) an. Ab sofort unterstützt die App allerdings auch ein Seitenverhältnis von 3:4. Instagram-Chef Adam Mosseri verkündete das in einem Thread-Post.

"Standard bei fast jeder Handykamera"

Mosseri betont, dass das jenes Format sei, das "standardmäßig bei fast jeder Handykamera" zum Einsatz kommt. Hochformat-Fotos kann man zwar bereits mit einem Seitenverhältnis von 4:5 hochladen, beim 3:4-Format ist allerdings ein größerer Bildausschnitt zu sehen. Bisher wurde ein Teil des Bildes oben und unten abgeschnitten. Damit soll jetzt Schluss sein.