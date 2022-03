Web-App hilft beim Check von Energiekosten im Haushalt

Energiesparen ist derzeit in aller Munde. Wer sich neue Haushaltsgeräte anschaffen will, die möglichst energiesparsam sein sollen, kann mit einer App den Verbrauch checken. Mit der Web-App „Effizienz Check“ können Nutzer*innen, bei denen Investitionen bei Haushaltsgeräten anstehen, nachsehen, wie energiesparsam die Geräte sind. Sie lassen sich außerdem mit anderen Elektrogeräten derselben Kategorie vergleichen.



„Mit dem Effizienz Check lassen sich die Stromkosten verschiedener Produkte für die gesamte Produktlebensdauer sehr einfach vergleichen. Wird noch der Kaufpreis hinzugefügt, ist ein Gesamtkostenvergleich möglich. Damit wird rasch sichtbar, welche vermeintlich günstigen Schnäppchen in der Gesamtabrechnung gegebenenfalls sogar teurer kommen“, sagt Bernd Schäppi von der Österreichischen Energieagentur.