Vorsicht vor Fake-Amazon-Gewinnspiel auf WhatsApp

Derzeit machen Nachrichten über ein vermeintliches Gratis-Geschenk in Form von Amazon-Guthaben die Runde.

Wenn euch Bekannte, oder gar gute Freund*innen auf WhatsApp einen Link mit „kostenlosen Geschenken“ von Amazon schicken, löscht diese Nachricht am besten sofort. Dabei handelt es sich um einen Kettenbrief, der noch dazu eine Schadsoftware liefert, wenn ihr eine bestimmte App installiert. Und schreibt euren Freund*innen zurück, dass sie einem Betrugsversuch zum Opfer gefallen sind, damit sie die Nachricht nicht mehr weiter verbreiten und alle ihre Kontakte, denen sie die Nachricht geschickt haben, informieren.

Die Nachricht ist wie eine Jubel-Meldung getarnt und beginnt mit einem „30-jährigen Jubiläum“, bei dem „jeder kostenlose Geschenke bekommen kann“. Wer auf den Link klickt, kommt zu einer Art Glücksrad, bei dem man angeblich einen kostenlosen Amazon-Gutschein gewinnen kann. User*innen sollen zudem mit zahlreichen, positiven Kommentaren getäuscht werden, dass das Gewinnspiel echt sei.

Wie die Masche funktioniert

Wer den 200-Euro-Gutschein "gewinnt", muss aber 20 Freund*innen auf WhatsApp den Link zum Glücksrad schicken, bevor sich der Gutschein angeblich einlösen lässt. Doch auch das tut er am Ende nicht. Stattdessen müssen User*innen eine App installieren, doch diese enthält gefährliche Schadsoftware. Statt eines Amazon-Gutscheins hat man sich am Ende also Malware auf sein eigenes Smartphone geholt und seine Freund*innen mit reingezogen, die diese Nachricht erhalten haben.